Crociere in Nord Europa: cosa aspettarsi tra relax e panorami artici

Quando si programma un viaggio all’estero, viene spontaneo andare alla ricerca di qualcosa di esotico, un termine che sottintende “qualcosa che proviene, che è tipico di un paese straniero, spec. orientale e tropicale” (fonte dizionariointernazionale.it). Una forma particolare di fascino, che viene applicata a Paesi non soltanto tipicamente orientali o tropicali.

È questo il caso degli Stati della Scandinavia (e non solo, pensiamo anche all’Islanda, ad esempio), che da sempre richiamano un gusto lontano con un suo speciale immaginario, fatto di quella che potremmo definire un’alterità radicale, tra natura incontaminata, paesaggi densi di silenzio e stili di vita, anche per via del clima, diversi da quelli che conosciamo nel Belpaese. Non a caso sono diversi gli esploratori e avventurieri partiti dallo Stivale alla volta di queste terre così speciali nei secoli passati.

Ed è proprio questo senso dell’esotico a risultare il principale elemento di attrattiva delle crociere Nord Europa, che permettono di scoprire fiordi, piccoli villaggi costieri e città sospese tra storia e contemporaneità.

Tutto questo a fronte di un’esperienza di viaggio fatta di ritmi lenti e immersivi. A bordo, il tempo sembra dilatarsi tra panorami artici, soste nei porti del Baltico e giornate scandite dalla luce nordica, complice un navigare che unisce relax, esplorazione e contatto diretto con alcuni dei paesaggi più suggestivi del Vecchio Continente.

Tra fiordi e luce nordica: l’esperienza a bordo di una crociera nel Nord Europa

Le crociere in Nord Europa, a differenza delle rotte mediterranee, si distinguono per il modo di viaggiare più contemplativo, grazie alla soavità dei paesaggi ammirabili dalle vetrate panoramiche presenti sulla nave.

La vita a bordo è tutto fuorché noiosa, in virtù dei servizi fruibili durante la navigazione per quanto concerne momenti di relax, aree wellness, ristorazione internazionale e spazi dedicati all’intrattenimento, sempre con il mare e la natura nordica a fare da sfondo.

Il soggiorno in nave diventa quindi parte integrante dell’esperienza paesaggistica. Le lunghe giornate estive del Nord Europa, caratterizzate da una luce naturale prolungata, contribuiscono inoltre a creare un’atmosfera sospesa e particolarmente suggestiva. È infatti la calda stagione il momento migliore per addentrarsi in luoghi che, diversamente, appaiono non di facile accesso.

Le destinazioni principali di una crociera in Nord Europa

Svezia e Norvegia: sono questi i Paesi per eccellenza per chi si reca alla volta del Nord Europa con una crociera. I fiordi norvegesi, in particolare, che ricordiamo sono annoverati come Patrimonio Mondiale dell’Unesco, permettono di percepire qualcosa di mistico e profondo, regalando una navigazione spettacolare.

L’esperienza si amplifica una volta sbarcati dalla nave, alla volta di città e località tutte da scoprire; non solo Oslo e Stoccolma, ma anche molteplici itinerari naturalistici. Altri Stati contemplabili in un viaggio di questo tipo interessano l’Islanda, tra vulcani, monti, terme e cascate, e la Danimarca, con le sue case colorate e una città come Copenaghen.

Tutti esempi che mostrano come la vita in crociera sia capace di affascinare e portare una visione dell’esotico non solo diversa, ma variegata e ancestrale, senza rinunciare ai comfort della modernità.