La prima corsa del Frecciarossa Milano-Parigi sarà effettuata il 18 dicembre. Un momento molto atteso dai viaggiatori, i quali si sono subito precipitati ad acquistare i biglietti per la tratta, come spiega Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia al convegno Astra ‘Next Generation Mobility’. I prezzi dei biglietti partono da 29 euro.

Frecciarossa Milano-Parigi, il percorso e quanto tempo impiega

La corsa inizierà dalla Stazione Centrale di Milano: saranno due i treni ad alta velocità che partiranno alla volta di Parigi, raggiungendo la Gare de Lyon. Il tragitto avrà una durata stimata tra le 6 e le 7 ore e avrà come fermata Torino, Modane, Chambéry e Lyon Part-Dieu.

Frecciarossa di Trenitalia

E le novità non si fermano qui: nei prossimi mesi, saranno tre i treni che si recheranno a Parigi, partendo da Milano. Fino ad ora, solo la SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) aveva la gestione del mercato francese legato all’alta velocità, ora condiviso in parte con Trenitalia che è riuscita a raggiungere un accordo per poter operare nel mercato d’oltralpe.

I prezzi dei biglietti e i servizi a bordo

I biglietti sono già in vendita sul sito di Trenitalia a prezzi molto accessibili che oscillano dai 23 ai 29 euro. A bordo, il viaggiatore potrà scegliere quattro servizi specifici:

Executive Comfort Class

Business Comfort Class

Standard Comfort Class

Sala Meeting

Business e Standard sono dotate dell’area Silenzio e dell’area Allegro: la prima darà la possibilità ai passeggeri di viaggiare in un ambiente privo di rumori, in totale tranquillità; la seconda – invece – consentirà agli utenti di chiacchierare con amici e familiari in totale relax. Davvero dei servizi all’avanguardia per un treno che porterà i passeggeri oltralpe in un tempo veramente record.

