L’italiano si conferma la lingua più romantica e sexy del mondo. Lo rivela un sondaggio internazionale commissionato dalla piattaforma online Babbel a OnePoll, prestigiosa agenzia britannica di ricerche di mercato e sondaggi di opinione. Il rilevamento, effettuato su un campione di seimila persone distribuito tra Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, ha messo a confronto diversi idiomi europei per capire quale sia il più attraente e passionale.

Italiano lingua più romantica al mondo: il test

I numeri sono schiaccianti: per l’89% degli intervistati l’italiano è la lingua dell’amore. Le caratteristiche cruciali che rendono il nostro idioma quello più sensuale e appassionato sono la cadenza poetica e il ritmo focoso. Battuto nettamente il francese, anzi: sono stati proprio gli intervistati francesi, con l’85% delle preferenze, a designare in maggioranza l’italiano come lingua che rappresenta meglio il romanticismo.

Secondo il sondaggio di OnePoll, i veri amanti dell’italiano sono gli inglesi: il 98% del campione indica l’italiano come la lingua dell’amore per eccellenza. In pratica, nove intervistati su dieci. Subito dopo i britannici, si piazzano gli spagnoli e gli statunitensi con il 96% degli intervistati estimatori della lingua di Dante.

L’italiano lingua seduttiva e non solo: studiata e parlata nel mondo

Se l’italiano è la lingua più appassionata al mondo, il francese deve accontentarsi del primato di lingua più romantica d’Europa con il 34% dei consensi. Quando si parla di seduzione, l’italiano torna in testa mettendosi alle spalle il francese e lo spagnolo latino-americano, l’español parlato in America Latina.

A livello di appeal, lo spagnolo latino-americano è percepito come la lingua più divertente, l’inglese britannico come quella più educata e l’inglese statunitense come quella più cool. Il tedesco si guadagna il primato di idioma più diretto e razionale. Umorismo, stile e capacità di parlare più lingue sono invece le caratteristiche più apprezzate in una relazione romantica.

Quante persone parlano italiano nel mondo?

Ma quante persone parlano italiano nel mondo e dove si parla principalmente la nostra lingua? Incredibile ma vero: oltre ad essere una delle più studiate, l’italiano è una delle cinque lingue più parlate in Europa. Si contano 65 milioni di persone che parlano italiano: oltre che in Italia, naturalmente, l’idioma nostrano si parla in Svizzera, San Marino, Città del Vaticano, Croazia, Slovenia e altri stati dell’ex Jugoslavia.

In tutto, stando ai dati dell’organizzazione Ethnologue, ci sono 49 Paesi nel mondo dove si parla italiano, da Albania, Argentina e Australia (dove vivono importanti contingenti di madrelingua) a Uruguay, Venezuela e Zambia. Oltre ai 65 milioni di persone che parlano italiano nel mondo come prima lingua, si calcola che altri 3 milioni lo parlano come seconda lingua.

