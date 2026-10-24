Apple ha scelto Los Angeles per il suo evento autunnale più atteso dell’anno: il 28 ottobre 2026, con inizio alle 10:00 del mattino ora del Pacifico, la mela morsicata ha presentato ufficialmente i nuovi prodotti della linea Pro — tra cui il primo MacBook Pro OLED della storia dell’azienda, nuovi Mac equipaggiati con il chip M6 e un iPad mini aggiornato. Un appuntamento che i professionisti del settore attendevano da tempo, e che segna un passaggio tecnologico concreto per chi usa il Mac come strumento di lavoro quotidiano.

L’evento “Pro and Tell”: cosa significa il nome scelto da Apple

Il nome dell’evento — Pro and Tell — non è casuale. Apple ha costruito tutta la comunicazione attorno a un gioco di parole che richiama la tradizione del show and tell scolastico, con una declinazione orientata al mondo professionale. Un segnale chiaro: i prodotti presentati oggi non sono aggiornamenti di routine, ma evoluzioni pensate per chi lavora con strumenti ad alte prestazioni.

A lanciare l’annuncio era stato Greg Joswiak, Senior Vice President of Marketing di Apple, con un post su X che recitava: “Can’t wait to pro and tell next week”. Poche parole, ma sufficienti per scatenare settimane di speculazioni. L’evento ha coinvolto giornalisti e rappresentanti dei media invitati a provare i dispositivi di persona — un formato hands-on che Apple riserva ai lanci più significativi.

Il MacBook Pro OLED: perché è un salto vero, non solo un aggiornamento

Il protagonista assoluto dell’evento è il primo MacBook Pro con display OLED touchscreen. Per capire perché si tratta di un cambiamento rilevante, vale la pena ricordare cosa distingue un pannello OLED da un LCD tradizionale: ogni pixel emette luce in modo autonomo, il che si traduce in neri assoluti, contrasto teoricamente infinito e una resa cromatica più precisa. Per chi lavora in ambito fotografico, video, grafica o design, si tratta di differenze percepibili nella pratica quotidiana, non solo nei benchmark.

Il MacBook Pro ha finora utilizzato pannelli Liquid Retina XDR basati su tecnologia mini-LED — già eccellenti, ma con i limiti tipici del retroilluminazione locale. L’OLED elimina strutturalmente questi compromessi. L’aggiunta del touchscreen rappresenta un’altra novità di rilievo: Apple ha resistito a lungo alla pressione del mercato su questo fronte, preferendo separare nettamente l’interazione touch (affidata all’iPad) da quella con trackpad e tastiera (riservata al Mac). Integrare entrambe le modalità nel MacBook Pro è una scelta che apre scenari nuovi per i flussi di lavoro creativi.

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Il chip M6 e la nuova iMac: cosa cambia nelle prestazioni

Immagine: Marcin Wieclaw (Pc Site) (via Wikimedia Commons) (CC BY-SA 4.0)

Accanto al MacBook Pro OLED, l’evento ha portato sul palco i nuovi Mac equipaggiati con il processore M6. Tra i modelli attesi figura il MacBook Pro da 14 pollici nella versione base con chip M6 e la nuova iMac con M6 — il tutto-in-uno che Apple destina sia agli utenti consumer avanzati sia ai professionisti che lavorano in postazione fissa.

Ogni generazione di chip Apple Silicon ha portato miglioramenti misurabili in termini di velocità di elaborazione, efficienza energetica e prestazioni della GPU integrata. L’M6 si inserisce in questa progressione, con la promessa di gestire in modo più fluido carichi di lavoro intensi come il rendering video, le simulazioni 3D e i modelli di intelligenza artificiale locale — un ambito sempre più centrale nell’uso professionale dei computer.

Per chi valuta un aggiornamento, la domanda concreta è: quanto pesa il salto generazionale rispetto al proprio chip attuale? Chi usa ancora un Mac con processore Intel troverà probabilmente un divario significativo. Chi è già su M3 o M4 dovrà valutare caso per caso, in base ai propri carichi di lavoro specifici.

iPad mini aggiornato: la terza novità dell’evento

Il terzo dispositivo presentato a Los Angeles è un iPad mini aggiornato. Il tablet compatto di Apple ha una base di utenti fedele — professionisti che lo usano come secondo schermo, lettori, chi lo porta sempre con sé per la portabilità estrema — e ogni aggiornamento è atteso con interesse da questa comunità.

L’iPad mini aggiornato si affianca ai due prodotti principali dell’evento, completando una lineup orientata interamente al segmento professionale e semi-professionale. Per approfondire le specifiche ufficiali dei dispositivi presentati, il riferimento diretto rimane il sito ufficiale Apple, dove i dettagli tecnici completi sono disponibili contestualmente al lancio.

L’evento Pro and Tell conferma una direzione precisa per Apple: il Mac non è soltanto un computer, ma un ecosistema in evoluzione continua, dove ogni componente — dal display al chip, fino all’integrazione con iPad — è progettato per lavorare in modo coerente. Il MacBook Pro OLED con M6 rappresenta oggi il punto più avanzato di questa strategia, e il mercato dei computer professionali dovrà confrontarsi con questo nuovo riferimento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.