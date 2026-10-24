Il mercato europeo del carbonio è uno degli strumenti di politica climatica più ambiziosi mai costruiti: un sistema che trasforma il diritto a inquinare in una merce con un prezzo, obbligando le imprese a fare i conti con il costo reale delle proprie emissioni. L’emission trading system europeo, noto anche come EU ETS, copre oggi circa il 40% delle emissioni totali di CO₂ dell’Unione Europea e coinvolge oltre undicimila impianti industriali distribuiti in ventinove Paesi. Capire come funziona non è soltanto una questione per addetti ai lavori: riguarda i prezzi dell’energia, la competitività delle imprese e, in ultima analisi, il costo della transizione ecologica che ricade su tutta la società.

La logica del cap-and-trade: un tetto sulle emissioni e un mercato per scambiarle

Il principio alla base dell’EU ETS è elegante nella sua semplicità. L’Unione Europea fissa un tetto massimo (cap) alle emissioni consentite nei settori coperti dal sistema. Entro quel tetto, viene emessa una quantità corrispondente di allowance, cioè permessi di emissione: ogni permesso autorizza l’impresa che lo detiene a rilasciare in atmosfera una tonnellata di CO₂ equivalente.

Le aziende che riescono a ridurre le proprie emissioni al di sotto della quota assegnata possono vendere i permessi in eccesso sul mercato. Quelle che invece emettono di più devono acquistare permessi aggiuntivi. È il meccanismo del trade: lo scambio trasforma le quote in un asset finanziario con una quotazione variabile, determinata dall’incontro tra domanda e offerta.

La chiave della riduzione progressiva sta nel fatto che il cap viene abbassato nel tempo. Ogni anno, il tetto scende di una percentuale stabilita per legge, rendendo i permessi complessivamente più scarsi e — tendenzialmente — più costosi. L’incentivo economico spinge le imprese a investire in tecnologie più pulite, perché ogni tonnellata di CO₂ risparmiata vale denaro reale.

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Come nasce il sistema e chi lo governa

L’EU ETS è stato introdotto dalla Direttiva 2003/87/CE ed è il principale strumento adottato dall’Unione Europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni nei grandi settori industriali e nell’aviazione. Non si tratta di una tassa, ma di un mercato regolato: le regole le fissa Bruxelles, la gestione operativa è distribuita tra le autorità nazionali competenti — in Italia il riferimento istituzionale è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il sistema è articolato in fasi pluriennali, ciascuna con regole più stringenti rispetto alla precedente. Le prime fasi hanno rappresentato un periodo di rodaggio, con molti permessi distribuiti gratuitamente alle imprese. Con il passare del tempo, la quota di permessi assegnata a titolo gratuito si è ridotta, mentre quella messa all’asta è aumentata: questo significa che le aziende devono pagare una quota crescente del proprio diritto a emettere.

Quali settori rientrano nel sistema e con quali risultati

L’emission trading system europeo copre principalmente i settori ad alta intensità energetica: produzione di energia elettrica e termica, siderurgia, cemento, vetro, carta, chimica di base e — dal 2012 — l’aviazione commerciale per i voli all’interno dello Spazio Economico Europeo. In totale, sono 11.297 gli impianti coinvolti in ventinove Paesi, e nel 2022 il sistema ha coperto 1.285 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente.

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I risultati sul piano ambientale sono significativi: i settori inclusi nell’EU ETS hanno ridotto le proprie emissioni di CO₂ del 45% rispetto ai livelli di partenza. Non è un dato banale: significa che il meccanismo ha funzionato, almeno nei settori dove è stato applicato. La questione aperta riguarda proprio i settori esclusi — trasporti su strada, edilizia, agricoltura — che insieme rappresentano la quota di emissioni più difficile da abbattere.

ETS2: il nuovo mercato del carbonio per i settori ancora esclusi

Per rispondere a questa lacuna, l’Unione Europea ha deciso di costruire un secondo sistema parallelo. L’ETS2 è un nuovo mercato del carbonio progettato specificamente per ridurre le emissioni dei settori non coperti dall’EU ETS originale, in particolare il trasporto su strada e il riscaldamento degli edifici.

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Si tratta di un’estensione politicamente delicata. Nei settori industriali, il costo del carbonio ricade principalmente sulle imprese; nell’edilizia e nei trasporti, il rischio è che si trasferisca direttamente sui consumatori finali, attraverso prezzi più alti per il carburante o il riscaldamento. Per questo motivo, l’introduzione dell’ETS2 è accompagnata da meccanismi di compensazione sociale, pensati per attenuare l’impatto sulle famiglie a reddito più basso. I tempi di attuazione e i dettagli operativi sono ancora in evoluzione, ed è uno dei dossier più seguiti a Bruxelles in questo periodo.

Il prezzo del carbonio e il suo impatto sulle imprese

Il prezzo dei permessi di emissione non è fisso: fluttua in base alle condizioni del mercato, alle aspettative sulla politica climatica, alla domanda energetica e a molti altri fattori. Quando il prezzo sale, le imprese con emissioni elevate subiscono una pressione crescente sui propri costi operativi. Quando scende troppo, l’incentivo a investire in efficienza si indebolisce.

Per le aziende italiane — soprattutto quelle manifatturiere che operano in settori energivori — il prezzo del carbonio è diventato una variabile strategica a tutti gli effetti, al pari del costo dell’energia o del lavoro. Le imprese più avanzate hanno già integrato il costo delle quote nelle proprie valutazioni di investimento, considerando l’acquisto di permessi come un costo da minimizzare attraverso l’efficienza produttiva e l’innovazione tecnologica.

Chi invece rimanda questi adeguamenti si espone a rischi crescenti: non soltanto economici, ma anche reputazionali, in un contesto in cui investitori e partner commerciali guardano sempre più alle performance ambientali. Per approfondire la struttura normativa del sistema, il riferimento ufficiale resta la pagina dedicata del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L’EU ETS non è una soluzione perfetta — nessun meccanismo di mercato lo è — ma rappresenta un esperimento su scala reale di come si può mettere un prezzo all’inquinamento senza vietarlo per decreto. I dati sulle riduzioni ottenute nei settori coperti suggeriscono che il modello funziona quando le regole sono chiare, il tetto è credibile e il prezzo del carbonio è abbastanza alto da rendere l’efficienza energetica conveniente. La sfida dei prossimi anni è estendere questa logica anche ai settori dove, fino a oggi, emettere è ancora quasi gratuito.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.