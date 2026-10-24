Apple ha ufficializzato un nuovo evento chiamato “Pro and Tell”, in programma per il 28 ottobre 2026 a Los Angeles, e il settore tech è già in fermento. L’annuncio dell’apple evento 28 ottobre è arrivato direttamente da Greg Joswiak, senior vice president of marketing di Apple, attraverso un video pubblicato sul social network X. Sul piatto ci sono alcune delle novità più attese degli ultimi anni: il primo MacBook Pro con display OLED, nuovi Mac con processore M6 e un iPad mini aggiornato.

Un evento con un nome che è già un indizio

Il titolo scelto da Apple — “Pro and Tell” — non è casuale. Il gioco di parole con show and tell, la classica presentazione scolastica americana, suggerisce chiaramente che il focus sarà sui prodotti della linea Pro. Non una keynote generalista, ma un appuntamento pensato per mostrare dispositivi ad alte prestazioni a un pubblico di professionisti e appassionati.

L’evento inizierà alle 10:00 ora del Pacifico, corrispondenti alle 18:00 ora italiana. Apple ha invitato giornalisti e rappresentanti dei media tecnologici, che avranno la possibilità di provare i dispositivi di persona sul posto a Los Angeles. Un dettaglio non secondario: la prova diretta in sala significa che i prodotti saranno fisicamente disponibili il giorno stesso, non semplici annunci destinati a concretizzarsi mesi dopo.

Il MacBook Pro OLED: la novità più attesa

Tra le attese dell’apple evento 28 ottobre, la più significativa riguarda il primo MacBook Pro dotato di display OLED con touchscreen. Sarebbe una svolta importante per la linea, che finora ha sempre utilizzato pannelli LCD o mini-LED. Un display OLED garantirebbe neri più profondi, contrasti superiori e un consumo energetico più efficiente nelle scene scure — tutti vantaggi concreti per chi lavora con contenuti video, fotografia o design grafico.

A rendere ancora più interessante il prodotto, il MacBook Pro OLED dovrebbe integrare la Dynamic Island, la funzione già presente su iPhone che trasforma la zona della fotocamera frontale in un’area interattiva per notifiche e attività in corso. Portarla su un laptop rappresenterebbe un’estensione dell’ecosistema Apple verso una coerenza visiva e funzionale tra dispositivi mobili e computer.

Il processore M6 arriva su Mac e iMac

L’altro grande protagonista dell’evento sarà il chip M6. Secondo le aspettative, la nuova generazione di processori Apple Silicon farà il suo debutto su più prodotti contemporaneamente: non solo il MacBook Pro, ma anche un nuovo iMac M6.

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Il salto generazionale da M4 a M6 — considerando che Apple ha già presentato M4 nel 2024 — promette miglioramenti significativi in termini di prestazioni CPU e GPU, efficienza energetica e capacità di elaborazione per i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale. Per chi usa il Mac in ambito professionale, dalla post-produzione video al machine learning, si tratta di aggiornamenti che hanno un impatto diretto sui tempi di lavoro.

Immagine: Marcin Wieclaw (Pc Site) (via Wikimedia Commons) (CC BY-SA 4.0)

L’iMac, in particolare, è uno dei prodotti più amati dagli utenti che cercano una soluzione all-in-one per la scrivania. Un aggiornamento con M6 lo renderebbe ancora più competitivo rispetto alle alternative Windows, soprattutto per chi lavora nell’ecosistema Apple e sfrutta la continuità tra dispositivi.

iPad mini: un aggiornamento atteso da tempo

Nel pacchetto di annunci dell’apple evento 28 ottobre figura anche un iPad mini aggiornato. Il tablet compatto di Apple ha una base di utenti fedele — studenti, professionisti in mobilità, lettori — che aspetta da tempo un refresh significativo.

Non sono disponibili dettagli verificati sulle specifiche tecniche dell’iPad mini atteso, ma la sua presenza nell’evento “Pro and Tell” suggerisce che potrebbe ricevere anch’esso un processore più recente e, possibilmente, funzionalità legate ad Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale integrato che Apple sta espandendo progressivamente su tutta la sua gamma.

Perché questo evento conta davvero

L’apple evento 28 ottobre si distingue dagli appuntamenti precedenti per diversi motivi. Primo: il formato. Invitare i media a provare i dispositivi di persona a Los Angeles è una scelta che punta sulla tangibilità dell’esperienza, non sulla spettacolarità della messa in scena. Secondo: la concentrazione di novità hardware di fascia alta in un unico appuntamento autunnale, dopo che la stagione iPhone si è già chiusa, dimostra che Apple vuole dare alla linea Mac e iPad uno spazio narrativo autonomo.

Terzo, e forse più importante: il passaggio all’OLED su MacBook Pro, se confermato, segna un punto di discontinuità rispetto alla storia recente del prodotto. Non è un aggiornamento incrementale — è un cambio di tecnologia display che ridefinisce l’esperienza visiva per milioni di utenti professionali.

Chi segue da vicino il mondo Apple troverà le informazioni ufficiali aggiornate direttamente su Apple Newsroom, dove l’azienda pubblica comunicati e materiali tecnici relativi ai suoi eventi. L’appuntamento del 28 ottobre — con inizio alle 18:00 italiane — è già segnato in calendario da appassionati e addetti ai lavori. Manca poco per scoprire se le aspettative saranno all’altezza.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.