È Monreale, comune in provincia di Palermo, la Capitale italiana del Libro 2027. L’annuncio ufficiale è arrivato venerdì 23 ottobre 2026 dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha proclamato la città siciliana vincitrice del titolo davanti a una platea di sette municipalità finaliste. Con la designazione arriva anche un finanziamento di 500.000 euro dal Ministero della Cultura, destinato a sostenere il progetto presentato dalla città.

Un titolo che arriva in Sicilia per la prima volta

Monreale è una città che non ha bisogno di molte presentazioni sul piano del patrimonio culturale: il suo Duomo normanno, con i mosaici bizantini che ricoprono oltre seimila metri quadrati di superficie, è uno dei siti più visitati dell’intera isola e patrimonio dell’UNESCO. Ma il riconoscimento di Capitale italiana del Libro aggiunge un capitolo diverso alla sua storia — quello della cultura viva, della lettura come pratica collettiva, del libro come strumento di comunità.

Il titolo è assegnato ogni anno dal Ministero della Cultura a un comune italiano che si distingue per un progetto culturale legato alla promozione della lettura e del libro. Per il 2027, Monreale ha superato le altre sei città finaliste con un progetto che ha convinto la commissione ministeriale.

Il progetto «Monreale legge il Mondo»

Il cuore della candidatura vincente è il progetto intitolato Monreale legge il Mondo. Il titolo stesso è già un manifesto: non solo una città che legge, ma una città che attraverso i libri si apre al mondo, che trasforma la lettura in un atto di connessione con culture, lingue e storie lontane.

La scelta di questo nome riflette anche la vocazione storica di Monreale: una città che nell’epoca normanna era già un crocevia di influenze arabe, bizantine e latine, un luogo in cui mondi diversi si incontravano e si fondevano. Portare quella stessa apertura nella cultura contemporanea, attraverso i libri, è un’idea che ha evidentemente colpito i valutatori ministeriali.

I dettagli specifici delle iniziative che verranno realizzate nel corso del 2027 non sono ancora stati resi pubblici nelle comunicazioni ufficiali. Sarà nei prossimi mesi che l’amministrazione comunale renderà noto il calendario completo degli eventi, dei programmi educativi e delle attività culturali previste.

500.000 euro per costruire un anno di cultura

Il finanziamento di 500.000 euro stanziato dal Ministero della Cultura non è un contributo simbolico: è una dotazione concreta che permette a un comune di dimensioni medie come Monreale di strutturare un programma ambizioso per l’intero anno. Per una città siciliana che, come molte realtà del Sud Italia, si confronta con risorse limitate per la cultura, questo tipo di investimento può fare la differenza tra un’iniziativa episodica e un progetto capace di lasciare un’eredità duratura.

Immagine: Pro Regnum Siciliæ (via Wikimedia Commons) (CC BY-SA 4.0)

Il meccanismo del titolo di Capitale italiana del Libro è pensato proprio per questo: non premiare chi ha già tutto, ma dare strumenti a chi ha un’idea forte e la volontà di realizzarla. Il finanziamento ministeriale diventa così un moltiplicatore, capace di attrarre ulteriori risorse pubbliche e private intorno a un progetto già validato a livello nazionale.

La selezione: sette città, un solo vincitore

Il percorso che ha portato Monreale al titolo di Capitale italiana del Libro 2027 è passato attraverso una selezione competitiva. Le municipalità finaliste erano in tutto sette, ognuna con un proprio progetto presentato alla commissione del Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli ha presieduto la cerimonia di proclamazione, tenutasi il 23 ottobre 2026.

Non sono stati resi noti i nomi degli altri sei finalisti nelle comunicazioni ufficiali disponibili al momento della pubblicazione di questo articolo. Quello che è certo è che la proposta di Monreale si è distinta in modo netto, conquistando il riconoscimento davanti a una concorrenza che, per definizione, include realtà già selezionate tra le migliori a livello nazionale.

Cosa significa per Monreale e per la Sicilia

Al di là del valore economico del finanziamento, il titolo di Capitale italiana del Libro porta con sé una visibilità nazionale che per una città come Monreale è difficile da ottenere attraverso altri canali. Essere designata Capitale italiana del Libro 2027 significa entrare in un circuito di attenzione mediatica, editoriale e istituzionale che dura per tutto l’anno del titolo e spesso lascia tracce ben oltre la sua scadenza.

Per la Sicilia, l’assegnazione del titolo a Monreale rappresenta anche un segnale culturale importante: l’isola torna al centro del dibattito nazionale sulla lettura e sulla promozione del libro, con una città che ha tutte le caratteristiche per diventare un caso di studio su come un patrimonio storico possa dialogare con le pratiche culturali contemporanee.

Nei prossimi mesi, con la definizione del programma completo di Monreale legge il Mondo, si capirà in concreto come la città intende onorare un titolo che oggi, a poche ore dall’annuncio, porta già con sé aspettative alte.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.