Macerata è la città italiana che, nel 2022, ha registrato il miglior clima: questo è quanto stabilito dall’indicatore sviluppato da iLMeteo.it. Il risultato è stato raggiunto grazie all’analisi di 14 parametri che indicano la vivibilità di un dato luogo. Oltre alla cittadina marchigiana, altre città hanno ottenuto ottimi risultati.

Macerata è la città italiana con il miglior clima: i dati

Stando all’Indice di vivibilità climatica sviluppato da iLMeteo.it, nel 2022 è stata Macerata la città italiana con il miglior clima. Situata nelle Marche, la cittadina è risultata la migliore per ben 14 parametri: brezza estiva, comfort per umidità, escursione termica, giorni freddi, giorni di pioggia, indice di calore, nebbia, notti tropicali, nuvolosità diurna, ondata di calore, piogge intense, raffiche di vento, siccità e ore di sole. Pertanto, Macerata è, a livello climatico, il luogo nostrano dove nel 2022 la vivibilità ha toccato picchi eccellenti.

L’indicatore sviluppato da iLMeteo.it ha evidenziato un altro dato importante: il 2022 è stato l’anno più caldo della storia climatica. In Italia non si registravano temperature tanto elevate dal 1800. Come se non bastasse, sono state registrate molte ore di sole, meno nebbia, minor copertura nuvolosa e meno giorni di pioggia. Queste condizioni meteo non sono state del tutto positive, come ha dimostrato la recente alluvione in Emilia Romagna. La siccità, infatti, ha reso meno permeabile il terreno e, di conseguenza, meno disponibile ad assorbire l’acqua in eccesso.

Indice di vivibilità climatica 2022: le altre città che hanno ottenuto buoni risultati

Per quel che riguarda i capoluoghi di regione, Napoli ha fatto passi da gigante. Rispetto al 2021, nel 2022 è salita di ben 76 posizioni, classificandosi 17esima. Bari, invece, è al quinto posto. Ottimi risultati anche per Palermo (salita al numero 32), Roma (che ha raggiunto la 43esima posizione con +30 posti rispetto al 2021), Milano (75esima, con +14 posizioni) e Firenze, Torino e Bologna (tutte e tre alla 73esimo posto).

Riproduzione riservata © 2023 - LEO