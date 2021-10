Pasticceria Marchesi di proprietà di Prada ha comprato il Caffè Principe, il bar ubicato in Piazza del Fortino, a Forte dei Marmi. I milanesi conoscono bene il brand marchesi, in quanto a diverse sedi della città lombarda, una in via Montenapoleone e l’altra in Galleria. Con tale acquisto, il brand – nato nel 1824 – si stabilisce nel comune lucchese, in Toscana.

Prada, Pasticceria Marchesi acquista il Caffè Principe

Pasticceria marchesi acquista Caffè Principe, calandosi – così – nella realtà di Forte dei Marmi. Questa, però, non è l’unica novità riguardante il brand di proprietà di Prada. In programma, infatti, sono previsti ulteriori movimenti: infatti, il negozio di Principe – che non è connesso al Caffè, se non per omonimia e per condividere lo stesso posto, visto che sono uno di fronte all’altro – diventa proprietà di Cucinelli.

Torte nel banco pasticceria

A dissipare ogni dubbio su una ipotetica trasformazione del Caffè principe in un negozio di moda è Daniela Broch, ex presidente del Centro Commerciale Naturale del Forte, di cui è ancora membro attivo. La Broch, a Repubblica, infatti, ha garantito che una transizione così radicale non avverrà mai, in quanto si tratta di un posto storico e punto di incontro per i cittadini.

Un punto di incontro per i residenti

Il Caffè Principe, dunque, non si trasformerà in un atelier. Ecco le parole di Daniela Broch all’edizione fiorentina di Repubblica:

“Ma questo è escluso, perché il bar è vincolato. In un paese il bar è il luogo degli incontri e il Principe lo è per noi da anni. Tutte le mattine noi commercianti ci incontriamo lì e fanno piacere l’aria di famiglia e le solite facce dietro al bancone. Auspico, per loro e per noi, che il personale venga tutto mantenuto”.

Pertanto, tutte le persone che sono abituate a fare colazione in questo storico luogo d’incontro non dovranno temere di sostituire caffè e brioche con un capo di abbigliamento. In estate, in piazza Guglielmo Marconi, è stato inaugurato Peck, filiale di gastronomia milanese, apportando un ulteriore cambiamento nel panorama degli esercizi commerciali di Forte dei Marmi.