La nuova moda dell’estate? Sciare sull’erba. In realtà non si tratta di uno sport innovativo, visto che dagli anni Settanta si svolgono competizioni a livello europeo e internazionale, con due campionati del mondo, uno destinato agli adulti e uno agli juniores. Questa disciplina, regolamentata dalla Federazione Italiana degli Sport Invernali (FISI), è nata in Germania nel 1963, in risposta ad una semplice domanda: cosa fanno gli sciatori durante la bella stagione? La risposta fu ovvia: continuano a dedicarsi alla loro passione.

Così è nato lo sci sull’erba, che si pratica su piccoli cingolati simili agli attrezzi che si utilizzano solitamente sulla neve. Ovviamente, l’equipaggiamento non cambia. Ci sono le tute, gli scarponi, le racchette e il casco. A quanto pare, non subisce nessuna modifica neanche l’adrenalina che si prova durante la discesa, né tantomeno la fatica che si compie per ottenere qualche risultato soddisfacente ad una gara. In sostanza, una sola cosa è differente: non si scia in una cornice bianca, ma su una distesa di erba.

Sci sull’erba: dove si può fare in Italia?

Lo sci sull’erba si può praticare anche in Italia. Attualmente, le piste omologate FISI sono tre: Gaggio Montano (sull’Appennino bolognese), Schia (sulle pendici del Monte Caio, a circa dieci chilometri da Parma), e Predaia, in Val di Non. Nei primi giorni di giugno 2023, precisamente il 3 e il 4, a Gaggio Montano si sono svolti il il primo parallelo internazionale e il terzo trofeo nazionale talento verde riservata agli Under 16.

