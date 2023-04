Lo smartphone è diventato un fedele compagno di vita per la maggioranza delle persone, uno strumento utile e innovativo che favorisce la comunicazione e permette di accedere a un’ampia scelta di funzioni, adattandosi perfettamente alle necessità individuali.

Acquistare un nuovo smartphone è certamente una scelta vantaggiosa per sfruttare al massimo tutte le funzionalità offerte dai device mobile, soprattutto grazie alla possibilità di scegliere tra i numerosi telefoni in offerta disponibili da Mediaworld sia online sia presso gli store fisici presenti su tutto il territorio.

Ma qual è il migliore smartphone? Come essere sicuri che un determinato modello sia in linea con le proprie necessità? Affidarsi alle indicazioni degli esperti è sempre la strada giusta, tuttavia è seguendo pochi e semplici consigli è possibile valutare in autonomia le caratteristiche e le performance di un telefono nuovo, effettuando un acquisto consapevole.

Stabilire un budget di spesa

Gli smartphone sono assimilabili a piccoli ma sofisticati computer multifunzionali che permettono di telefonare ma anche di svolgere numerose attività, dalla navigazione su Internet alla gestione delle e-mail, dalle videoconferenze alla visione di contenuti video.

A guidare la scelta, in primis, deve essere il budget di spesa a disposizione. Esistono smartphone caratterizzati da un costo compreso tra i 100 e i 200 euro, una spesa contenuta che consente comunque di avere a disposizione un dispositivo solido e in grado di compiere tutte le funzioni fondamentali. Oltrepassando questa fascia di prezzo si possono acquistare device ancora più affidabili e duraturi nel tempo.

Valutare la capacità di memoria

In virtù della loro multifunzionalità, gli smartphone necessitano di una capacità di memoria tale da consentire contemporaneamente l’esecuzione dei processi e il buon funzionamento delle Applicazioni, senza generare lentezza e blocchi. In genere i modelli di smartphone più venduti sono quelli con capacità da 128 GB e da 256 GB.

Scegliere il sistema operativo

Android o iOS? Questa è una domanda molto comune tra chi è in procinto di scegliere un nuovo smartphone. Le differenze tra i due sistemi operativi riguardano l’interfaccia grafica, il modo d’uso, la tipologia di App che si possono installare e soprattutto la compatibilità con gli altri dispositivi.

Puntare su una fotocamera di qualità

Usare lo smartphone per scattare foto e fare video è ormai una consuetudine, perciò la qualità e le prestazioni della fotocamera rappresentano un importante fattore da prendere in considerazione. Il Samsung Galaxy A33, ad esempio, vanta una fotocamera posteriore con risoluzione pari a 48 Megapixel e una frontale di 12 Megapixel. Con il Redmi Note 11S di casa Xiaomi, invece, la risoluzione della fotocamera posteriore e frontale raggiunge rispettivamente108 e 16 Megapixel. In entrambi i telefoni le performance garantite sono ottimali.

Durata della batteria

Considerando tutte le attività che si è abituati a svolgere con lo smartphone, un aspetto da non trascurare quando si acquista un nuovo device è la durata della batteria. Le performance di una batteria si misurano in milliamperora (mAh) e, in linea di massima, è preferibile orientarsi sui dispositivi con almeno 2000 mAh.

Dimensione dello schermo

La scelta della dimensione dello schermo, infine, dipende molto dalle preferenze individuali. La dimensione media si aggira intorno ai 6.5 pollici come nel Motorola moto e22 e nel Samsung Galaxy A53 mentre è pari a 6.1 pollici nell’Apple iPhone 11, solo per fare qualche esempio.v

