La manovra 2026 si gioca su due tavoli: da un lato il ceto medio stretto tra inflazione e pressione fiscale, dall’altro i giovani che faticano a trovare un posto stabile nel mercato del lavoro. Il taglio Irpef 2026 è il cuore del disegno di legge di bilancio che il governo Meloni sta portando avanti in queste settimane, con una proposta che punta a estendere l’aliquota del 33% fino a 55.000 euro di reddito — un intervento che, secondo le stime disponibili, riguarderebbe circa 13,6 milioni di italiani.

Cosa cambia con la nuova soglia Irpef a 55.000 euro

Oggi l’aliquota Irpef al 33% si applica ai redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Chi guadagna di più — diciamo un dipendente pubblico con qualche anno di anzianità, un tecnico specializzato, un professionista nella fase di crescita della carriera — scatta nell’aliquota superiore già a partire da quella soglia. Il risultato è che una parte significativa del ceto medio si trova a pagare un’imposta pensata originariamente per redditi più elevati.

La proposta in discussione sposta il confine superiore di questa fascia a 55.000 euro, riducendo così il carico fiscale per chi si trova nella banda di reddito tra 50.000 e 55.000 euro. Non si tratta di una cifra enorme in termini assoluti, ma per molte famiglie significa alcune centinaia di euro in più in busta paga ogni anno — soldi che restano in tasca invece di finire all’erario.

La riforma non nasce dal nulla: è la continuazione di un percorso di semplificazione e riduzione delle aliquote Irpef avviato nelle manovre precedenti, che aveva già ridotto le scaglioni da quattro a tre. Adesso si lavora sull’ampliamento delle fasce, non sulla loro ulteriore riduzione numerica.

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Il piano in due fasi di Tajani: prima 55.000, poi 60.000 euro

Il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani ha delineato pubblicamente una strategia progressiva: la manovra 2026 porta la soglia a 55.000 euro, e quella del 2027 punta a estenderla ulteriormente fino a 60.000 euro. Un approccio graduale che tiene conto dei vincoli di bilancio — ogni punto percentuale di riduzione fiscale ha un costo in termini di gettito — ma che offre anche una traiettoria chiara ai contribuenti e alle imprese.

L’idea di un percorso in due tempi non è nuova nella storia fiscale italiana, ma raramente viene dichiarata così esplicitamente prima dell’approvazione della legge. Tajani ha scelto la trasparenza: meglio annunciare un obiettivo realistico spalmato su due anni che promettere un taglio immediato e poi dover ridimensionare le aspettative in Parlamento.

Anche il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha confermato, intervenendo a Telefisco il 24 settembre 2026, che il sollievo fiscale per i redditi medi e il sostegno all’occupazione giovanile sono tra le priorità della legge di bilancio. Leo ha da tempo il ruolo di architetto tecnico della riforma fiscale all’interno del governo, e la sua presenza al convegno ha dato un segnale di continuità rispetto alle intenzioni politiche espresse dalla maggioranza.

Chi beneficia davvero del taglio e chi resta fuori

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Capire chi ci guadagna è fondamentale per non alimentare aspettative errate. Il taglio Irpef 2026 nella sua configurazione attuale non riguarda chi guadagna meno di 28.000 euro — quella fascia è già coperta dall’aliquota del 23% — né chi supera i 55.000 euro, che continuerà a pagare l’aliquota più alta sulla parte eccedente.

Il vantaggio si concentra su chi si trova esattamente nella banda tra 50.000 e 55.000 euro. Per un reddito di 52.000 euro, ad esempio, la differenza rispetto al regime attuale si traduce in un risparmio concreto sulla quota di reddito che prima veniva tassata con l’aliquota superiore. Non è una rivoluzione, ma per un lavoratore dipendente o un autonomo con partita IVA in regime ordinario può fare la differenza tra un anno in pareggio e uno con un piccolo margine di risparmio.

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Restano invece ancora da definire con precisione le misure dedicate ai lavoratori under 35, che la manovra intende incentivare sia sul fronte dell’assunzione che su quello della stabilizzazione contrattuale. Il governo ha più volte indicato questa fascia come prioritaria, ma i dettagli tecnici delle agevolazioni — se si tratterà di sgravi contributivi per i datori di lavoro, di detrazioni fiscali per i giovani stessi o di una combinazione dei due — sono ancora in fase di definizione nel confronto tra ministeri.

Il calendario parlamentare e i passaggi che restano

La legge di bilancio deve essere presentata al Parlamento entro il 20 ottobre e approvata entro il 31 dicembre. Siamo dunque nella fase più intensa del percorso: il testo viene limato in questi giorni tra Palazzo Chigi, il Ministero dell’Economia e i partiti della maggioranza, prima di approdare in Consiglio dei ministri per l’approvazione preliminare e poi alle Camere per l’iter parlamentare.

I tempi sono stretti, come ogni anno. E come ogni anno, le misure che entrano nel testo definitivo dipendono da un equilibrio tra risorse disponibili, priorità politiche e pressioni delle categorie. Il taglio Irpef 2026 sembra avere una base di consenso abbastanza solida all’interno della coalizione, il che aumenta le probabilità che sopravviva alle trattative finali senza essere ridimensionato.

Per chi vuole seguire l’iter ufficiale del disegno di legge di bilancio, il riferimento è il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dove vengono pubblicati i documenti ufficiali man mano che il testo avanza.

Quello che è certo è che la direzione di marcia è tracciata: meno tasse sul lavoro, più spazio per i redditi medi e un’attenzione dichiarata verso chi è all’inizio della propria vita professionale. Se il percorso in due fasi immaginato da Tajani andrà a buon fine, entro il 2027 la soglia del 33% potrebbe arrivare a 60.000 euro — un cambiamento che ridisegnerebbe in modo significativo il profilo fiscale di milioni di contribuenti italiani.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.