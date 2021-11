Torino diventa un museo a cielo aperto in occasione del Contemporary Art 2021, che apre il ritorno delle Luci d’Artista nella capoluogo piemontese. I cittadini potranno ammirare le installazioni, realizzate da artisti di respiro internazionale, che coloreranno le festività natalizie. In totale, si contano 25 opere luminose, divise, rispettivamente, al centro della città e nelle restanti circoscrizioni.

Contemporary Art a Torino: le installazioni

Anche quest’anno, Torino brilla nelle festività natalizie con le Luci d’Artista, che fanno parte del progetto Contemporary Art, a cui partecipano artisti di fama internazionale. La città piemontese, dunque, diventa un museo a cielo aperto che i visitatori potranno osservare dal 29 ottobre 2021 – giorno dell’inaugurazione, fino al 9 gennaio 2022.

In totale, saranno installate 25 opere, alcune collocate al centro della città, altre posizionate nelle restanti circoscrizioni. Proprio in queste ultime, in particolare nella seconda, terza, quarta e sesta, saranno presentate le iniziative educative-culturali del progetto, intitolate “Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea”, che fanno parte del programma pubblico di Luci d’Artista, ossia TrasformAzioni.

Luci d’artista a Torino

Le opere in esposizione

Diverse le opere luminose che saranno proposte alla cittadinanza e ai visitatori della città che si ritroveranno sul posto proprio nel periodo dell’esposizione. Tra queste, possiamo citare Cosmometrie di Mario Airò, Vele di Natale di Vasco Are, Ancora una volta di Valerio Berruti, Tappeto Volante di Daniel Buren, Volo su…di Francesco Casorati.

Continuiamo con Regno di fiori di Nicola De Maria, Giardino Barocco Verticale di Richi Ferrero, ma anche L’energia che unisce si espande nel blu di Marco Gastini, Planetario di Carmelo Giammello, Migrazione di Piero Gilardi. Ci sono, poi, Illuminated Benches di Jeppe Hein, Piccoli Spiriti Blu di Rebecca Horn, solo per citarne alcune che si potranno ammirare sul posto.