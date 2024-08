Altro che asociali, depressi e dipendenti da Internet: gli utenti italiani di TikTok, il social più amato dalla Gen Z, sono molto più ottimisti e positivi rispetto a chi non frequenta la piattaforma. Lo rivela un sondaggio condotto da Ipsos e commissionato dalla Commissione europea all’interno del progetto Tktkgen. L’obiettivo di Bruxelles è analizzare i comportamenti e le abitudini degli zoomer che pubblicano e consumano video brevi sull’app. I risultati sono sorprendenti.

Utenti italiani di TikTok? Ottimisti e positivi

La missione aziendale di TikTok è “ispirare creatività e portare gioia”. Il sondaggio realizzato dalla multinazionale di ricerche di mercato e consulenza su un campione di giovani italiani tra i 18 e i 35 anni di età sembra confermalo, sfatando stereotipi e luoghi comuni. Innanzitutto, chi frequenta TikTok ha un’istruzione leggermente superiore alla media e un reddito decisamente maggiore rispetto ai non utenti.

Gli indicatori di benessere psicologico e sociale non sono da meno. I tiktoker usano un linguaggio fresco e genuino e rappresentano il lato più autentico e positivo del sistema social. Il sondaggio ha chiesto agli intervistati quanto si trovassero d’accordo con una serie di affermazioni usate in psicologia per valutare la positività e l’ottimismo di un paniere di persone. Il dato più inatteso riguarda due frasi specifiche.

Su TikTok lo stile di partecipazione non è soltanto online

Gli utenti di TikTok hanno molta fiducia nel futuro e sono soddisfatti della loro vita in maniera decisamente più netta a confronto dei non utenti. All’affermazione “A volte il futuro mi sembra poco chiaro”, la maggior parte degli iscritti a TikTok è d’accordo e molto d’accordo. Non solo: le percentuali si rivelano positive anche nel sentimento “di avere molte cose di cui essere orgoglioso” e nella facilità di rilassarsi, con differenze sostanziali rispetto ai non utenti.

Le nuove generazioni hanno un modo completamente diverso e innovativo di dialogare tra loro e con i social: TikTok rappresenta alla perfezione questa necessità. Le differenze in fiducia e capitale sociale (il numero e l’intensità delle relazioni) lo dimostrano. Per loro è naturale interagire con le persone online e offline per sentirsi parte di una comunità ed entrare in contatto con nuove persone sia sul web che in presenza.

TikTok, social smentisce cliché su Gen Z

È ad alti livelli pure la fiducia nelle altre persone, nelle istituzioni e nelle organizzazioni. Spicca in particolare la sicurezza nei comportamenti di influencer, aziende e mezzi di informazione. I tiktoker e i loro follower italiani sono integrati alla perfezione nella società e partecipano attivamente ad attività politiche e sociali, come firmare per petizioni e referendum, prendere una posizione e fare volontariato.

Come succede su tutte le piattaforme, non mancano i lati negativi. A proposito di politica, la partecipazione alle ultime elezioni è superiore per chi non utilizza TikTok. Prevale in tal senso una forte disillusione nella Gen Z, la sensazione di non essere rappresentati da nessuno, che votare sia palesemente inutile perché non c’è alternativa e i partiti sono tutti uguali. Un sentimento semplicistico ma decisamente comprensibile.

