Bonus energia 2025 per alleggerire le bollette: come ottenerlo

Il Governo ha approvato il cosiddetto bonus energia 2025, che consiste in un contributo utile a alleggerire parzialmente i costi dell’energia elettrica. Tale bonus, inoltre, potrà essere fruito qualora si percepisca già il bonus sociale di luce e gas. Ecco quali requisiti bisogna rispettare per rientrare nella platea dei beneficiari e come ottenerlo.

Bonus energia 2025: in cosa consiste

Il bonus energia 2025 consiste in un contributo pari a 200€ per tutti i clienti che posseggono un ISEE fino a 25.000 €. Tale agevolazione è stata introdotta mediante il decreto legge 28 Febbraio 2025 numero 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 Febbraio 2025.

Mano che sorregge lampadina

Il tetto massimo stanziato per questo tipo di bonus è pari a 1,6 miliardi di euro e, in sostanza, riguarderà circa 8 milioni di famiglie italiane. Per poterlo ottenere, dunque, è essenziale rispettare il requisito economico richiesto, in modo tale da poter avere un’agevolazione importante sulla fatturazione dell’energia elettrica.

I requisiti da rispettare per ottenere l’agevolazione

Le famiglie che già percepiscono il bonus luce e gas e che hanno un ISEE fino a 9.530€ potranno fruire di questa ulteriore agevolazione, ottenendo un contributo straordinario una tantum di 200€.

Pertanto, i nuclei familiari composti da uno o due persone avranno 367,90€, mentre quelli composti da 3-4 persone 392,90€ e 440,90 euro, invece, saranno destinati alle famiglie composte da quattro o più persone, sommando, per l’appunto, bonus sociale e bonus energia 2025.

Anche le famiglie, invece, che hanno un in un ISEE compreso tra 9.530€ e 25.000€ potranno fruire del contributo straordinario una tantum di 200 €.

Il bonus, infine, sarà erogato a partire dal secondo trimestre del 2025, previa presentazione del modello ISEE. Per le famiglie, invece, che lo presentano per la prima volta, il bonus energia sarà riconosciuto nel primo trimestre disponibile successivo alla richiesta inoltrata.