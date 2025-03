Il bonus mamme lavoratrici per il 2025, a partire dal 1° gennaio del corrente anno, ha subìto una modifica molto importante. Tale agevolazione, infatti, è valida fino al 31 dicembre 2026 e prevede un esonero contributivo, pari al 100% sulla quota dei contributi previdenziali IVS, ossia invalidità, vecchiaia e superstiti. Scopriamo, dunque, come funziona e quali sono i requisiti da rispettare per ottenerlo.

Bonus mamme lavoratrici 2025: a chi è rivolto

Il bonus mamme lavoratrici 2025 è espressamente rivolto alle mamme a che hanno a carico almeno tre figli.

Nello specifico, l’ultimo figlio non deve aver compiuto 18 anni: inoltre, è richiesto che la lavoratrice sia destinataria di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. L’esonero massimo è fissato a 3.000€ su base annuale, riparametrati, poi, mensilmente. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Tale misura è stata introdotta con la Legge di Bilancio del 2024, subendo, poi, modifiche con la Manovra 2025. Pertanto, fino al 31 dicembre 2025, tale bonus sarà valido per le madri con tre o più figli. Cessato, invece, a partire dal 31 dicembre 2024, il bonus mamme per le lavoratrici con due figli.

I requisiti da rispettare

Al fine di ottenere questo esonero contributivo parziale, le lavoratrici dipendenti devono avere un reddito imponibile – ai fini previdenziali – che non superi i 40.000 € all’anno. Inoltre, anche le lavoratrici autonome sono anch’esse destinatarie di questo bonus.

La lavoratrice in questione, dunque, deve avere almeno due figli: l’esonero è valido fino a quando il figlio più piccolo non compie 10 anni. L’impostazione, però, cambia a partire dal 2027, quando l’esonero sarà valido fino al 18esimo anno del figlio più piccolo,

Il bonus, infine, non è concesso alle lavoratrici che già beneficiano del Bonus Mamme, relativo alla legge di Bilancio 2024, articolo 1 comma 180.