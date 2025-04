È italiano il miglior istruttore di volo degli Stati Uniti: il triestino Tiziano Bernard ha vinto il premio come Best CFI (Civil Flight Instructor) assegnato dall’AOPA, l’Aircraft Owners and Pilots Association. All’edizione 2025 dei Flight Training Experience Awards, il 33enne pilota friulano ha trionfato sia come miglior pilota che nei riconoscimenti regionali per la zona Southern. Bernard lavora infatti in Georgia per la Savannah Aviation.

Diplomato all’International School of Trieste, Bernard vive dal 2011 negli Stati Uniti, dove si è laureato in Ingegneria aerospaziale al Florida Institute of Technology nel 2015. Dopo la magistrale in prove di volo sperimentale nel 2016 e il Dottorato di ricerca in Ingegneria cognitiva nel 2018, il pilota si è dedicato anima e corpo all’insegnamento, fino ad essere eletto miglior istruttore nella nazione.

“Diventare pilota non è semplicemente prendere una licenza, ma ottenere una professione – spiega Bernard –. Significa che bisogna sempre perseguire l’eccellenza in tutte le sue forme… imparare prospettive diverse, capire come altre persone hanno affrontato le situazioni”. L’aspetto più importante nelle sue lezioni è proprio focalizzarsi sugli studenti e condividere i suoi stessi errori.

La passione per il volo di Tiziano Bernard nasce in famiglia: i genitori hanno sempre avuto la passione per i viaggi e quando era piccolo lo portavano con loro in giro per il mondo. “Credevano nell’importanza di viaggiare e comprendere altre culture – racconta oggi – e non appena sono stato abbastanza grande, ho iniziato a volare con loro”.

Volare per l’istruttore triestino significa instaurare una potente connessione con il mondo e le persone che popolano. La convinzione profonda di dover sempre raggiungere l’eccellenza ha plasmato il suo metodo d’insegnamento, che dà priorità alla conoscenza teorica e alla costruzione di forti relazioni interpersonali.

Tiziano Bernard, istruttore di volo e legami umani

“Ogni volta che uno studente raggiunge il suo obiettivo o si laurea, mi riempie di soddisfazione – sottolinea Bernard –. Non mi limito solo a insegnare competenze: ​​mi impegno a costruire amicizie. Sono molto orgoglioso quando questi rapporti proseguono e ho studenti che continuano a contattarmi per chiedermi consigli, proprio come io continuo a contattare i miei CFI e a chiedere consigli”.

Per continuare a crescere come istruttore, Bernard si aggiorna di continuo frequentando corsi, lezioni organizzate da associazioni aeronautiche e programmi di formazione. “Volare è un campo in cui non si è mai sufficientemente preparati o pronti – conclude il pilota italiano –. Ciò che rende davvero bravo un pilota è riconoscere quando qualcosa non va e adottare misure correttive”.