A Milano negli spazi di WAO tutte le donne lavoratrici hanno assorbenti e tamponi gratis. È la decisione presa dalla startup proptech nata all’interno di OneDay Group per ridurre il divario retributivo di genere. L’azienda, specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di ambienti smart e innovativi di co-working e co-living, vuole favorire in questo modo la crescita e una maggiore equità sul lavoro.

WAO: assorbenti e tamponi gratis alle donne

Stabilito dalla legge di Bilancio 2024, l’aumento dell’IVA al 10% su assorbenti e tamponi, insieme a pannolini, biberon, omogeneizzati e latte in polvere, è una stangata per migliaia di donne. La cosiddetta tampon tax, ovvero la tassa sui prodotti femminili, si è rivelata un forte passo indietro rispetto alle politiche di altri Paesi dell’Unione europea.

La soluzione di WAO è rappresentata da una serie di distributori automatici di prodotti igienici femminili, posizionati nei bagni dei co-working WAO Isola e WAO Romolo C30/32. In questo modo i prodotti mestruali vengono trattati come un bene igienico essenziale. A beneficiarne saranno oltre 800 co-worker provenienti da tutta Europa che la startup ospita nei suoi spazi di Milano.

Assorbenti gratis per oltre 800 co-worker: succede da WAO a Milano

“Gli assorbenti gratis per le donne che lavorano nei nostri spazi sono per noi una cosa assolutamente normale – spiega Massimiliano Zampini, l’amministratore delegato e co-fondatore di WAO –. Abbiamo preso esempio da altri co-working in Nord Europa dove è una best practice comune e crediamo sia un diritto che va garantito in un ambiente di lavoro moderno, che mette al centro di tutto la propria community e il suo benessere”.

Naturalmente l’iniziativa è stata salutata con entusiasmo dalle lavoratrici presenti negli spazi della startup. “Quando il ‘maiunagioia’ sembra una costante – racconta Ilaria –, sapere che anche nelle giornate più nere, quelle in cui il ciclo arriva inaspettato, c’è un distributore gratuito a darti una mano, è come una coccola che ti fa vivere lo spazio di lavoro con più leggerezza”.

Assorbenti gratis: l’impatto è anche ambientale

“Il mio compito è ascoltare le esigenze della nostra community – sottolinea Alice Gautieri, la community manager di WAO –, ed è proprio da qui che è nato tutto. Le co-worker ci hanno infatti chiesto di inserire assorbenti gratuiti nei bagni, un gesto che può sembrare fuori dal comune, ma che in molte parti del mondo è la norma”.

Oltre ad incrementare la responsabilità sociale, il progetto di WAO rafforza l’impegno dell’azienda per la sostenibilità ambientale. La collaborazione con This Unique, startup che produce assorbenti biodegradabili in cotone organico, prevede nei distributori automatici prodotti in cotone 100% compostabile e biodegradabile. L’acquisto di 5.500 assorbenti ha permesso di risparmiare 2.200 sacchetti di plastica, 300.300 litri d’acqua e 77 kg di CO2.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO