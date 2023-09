Attraverso questo progetto, la maggiore organizzazione di protezione ambientale a livello mondiale si pone l’obiettivo di riqualificare i tanti giardini scolastici inutilizzati o degradati presenti nel nostro Paese.

L’inagibilità di molti giardini scolastici non è un problema di poco conto, dal momento che in alcuni quartieri sono l’unico vero spazio verde a disposizione dei ragazzi; ecco che valorizzarli, anche con la didattica all’aperto, può renderli fondamentali per una crescita equilibrata dei bambini; non è un caso che il progetto abbia ottenuto il patrocinio dell’ACP, l’Associazione Culturale Pediatri.

In questa lodevole iniziativa, WWF Italia ha il supporto di diverse aziende fra cui Procter&Gamble, la più grande azienda al mondo di beni di largo consumo; quest’ultima ha come obbiettivo la realizzazione di 50 Aule Natura in tutto il territorio della penisola italiana entro la fine del 2024, sensibilizzando i giovani studenti sull’importanza della sostenibilità ambientale.

Che cosa sono le Aule Natura?

Con l’espressione “Aule Natura” si fa riferimento ad aule all’aperto di almeno 80 metri quadrati di estensione allestite con micro-habitat diversi fra loro, come per esempio stagni didattici con fontana alimentata da un pannello solare, siepe per gli insetti impollinatori, bugs hotel che ospitano insetti, orto biologico con compostiera (per la chiusura del ciclo della materia organica) e muretto a secco per piccoli vertebrati.

In queste aule, non soltanto i ragazzi possono apprendere nozioni importanti su flora e fauna stimolando anche la loro curiosità ma, soprattutto, si relazionano con i propri compagni e sviluppano un migliore rapporto con la natura che li circonda.

Le pareti di queste aule, come facilmente si può immaginare, non sono in mattoni, bensì costituite da cassoni per gli ortaggi, bordure fiorite, siepi e gabbie per gli insetti. La superficie minima, come detto almeno 80 metri quadrati, è pensata per una classe di 25 studenti, con un distanziamento di 3,5 metri quadrati per studente; non dimentichiamoci che il progetto è stato ideato subito dopo il primo lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus.

Aule Natura: il sostegno Procter&Gamble

La multinazionale Procter&Gamble ha dato un notevole contributo al progetto di WWF Italia e questo connubio ha portato alla realizzazione di 12 Aule Natura nel 2021 e 14 nel 2022, per un totale di 26 aule distribuite lungo tutto il territorio nazionale e più di 5.000 metri quadrati di giardini scolastici riqualificati. Di grande importanza simbolica è stata l’apertura, nel novembre 2021, dell’Aula Natura di Codogno, la città simbolo della pandemia. Per la cronaca, la prima aula all’aperto a essere stata inaugurata è stata quella di Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, presso la scuola primaria “Giovanni Pascoli”: in uno spazio di circa 100 metri quadrati sono stati piantati arbusti e piante aromatiche, creati un angolo compost e uno per l’orto, allestiti vari microhabitat ecc.

L’impatto del progetto

Nelle intenzioni di WWF Italia, le Aule Natura sono il primo tassello per far sì che le cittadine e i cittadini del prossimo futuro crescano in salute e consapevoli della fondamentale importanza che la natura ricopre per il benessere fisico e mentale degli esseri umani e di quanto sia importante adottare stili di vita in linea con uno sviluppo sostenibile.

