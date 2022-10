Sostenibile e smart sono i tratti distintivi della nuova mobilità, sempre più caratterizzata dalla spinta innovativa e soprattutto dalla necessità di ridurre l’impatto ambientale limitando e azzerando le emissioni inquinanti.

Le auto elettriche e le auto ibride rappresentano gli strumenti chiave per promuovere la mobilità green, risorse destinate a diventare assolute protagoniste del settore automotive sia per quanto riguarda l’acquisto di veicoli nuovi sia prendendo in considerazione il noleggio a lungo termine.

La transizione ecologica finalizzata ad azzerare le emissioni di Co2 è già in atto, tuttavia il passaggio all’elettrico è graduale e deve essere necessariamente supportato da adeguate infrastrutture, da investimenti e da un cambio di mentalità orientato alla sostenibilità. Conoscere in modo approfondito l’offerta e le varie tipologie di veicoli disponibili è il primo passo verso il cambiamento.

Auto elettrica e auto ibrida a confronto

Elettrico e ibrido sono termini spesso usati indistintamente, tuttavia tra le due tipologie di veicoli le differenze sono ben marcate.

L’auto elettrica è alimentata da un motore elettrico in modo esclusivo ed è priva di motore a combustione. Il movimento è reso possibile grazie all’energia immagazzinata e alla presenza di una batteria ricaricabile. È necessario ricaricare il veicolo sfruttando le apposite colonnine di ricarica, che permettono al mezzo di ottenere un’autonomia limitata nel tempo.

L’auto ibrida, invece, si caratterizza per un duplice sistema di alimentazione basato sia sul motore a combustione sia sul motore elettrico. Si tratta di una categoria di veicoli che comprende diverse tipologie di ibrido, partendo dalle Mild-hybrid fino alle Full-hybrid che sfruttano il motore elettrico per il movimento e quello termico per la ricarica. Le ibride plug-in, infine, sono i modelli più complessi e dotati di batterie più performanti che permettono di sfruttare l’elettrico fino al completo esaurimento della ricarica, sostituendo l’alimentazione con quella a combustione in modo del tutto automatico.

Entrambe le tipologie di auto permettono di ottenere vantaggi dal punto di vista economico ed ecologico, consentendo all’utilizzatore di tagliare la spesa sul carburante e di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente.

Vantaggi del noleggio a lungo termine green

Una importante spinta verso la mobilità green arriva anche dal noleggio auto elettrica a lungo termine, una scelta sempre più condivisa dai professionisti e dalle imprese che puntano sulla sostenibilità anche per gestire al meglio le flotte aziendali.

Il ruolo del noleggio per incentivare la sostenibilità ambientale è fondamentale, come dimostra la crescente offerta di soluzioni di mobilità basate proprio sui veicoli elettrici o ibridi che rappresenta anche uno dei pilastri di ALD Automotive.

La divisione ALD Green, infatti, propone veicoli 100% elettrici o plug-in hybrid con canone tutto incluso, affiancando un’auto nuova e rispettosa dell’ambiente a tutti i benefici del noleggio auto a lungo termine.

I vantaggi generati dalle soluzioni di noleggio ALD Green non mancano:

possibilità di muoversi salvaguardando l’ambiente, generando zero emissioni di CO2 e riducendo l’inquinamento acustico;

infrastrutture di ricarica a disposizione presso la rete di centri autorizzati;

Customer Service e servizio di assistenza stradale dedicato;

minori costi di mobilità e risparmio sul costo del bollo;

possibilità di aggiungere un veicolo sostitutivo.

Grazie alla partnership con Enel X, inoltre, ALD Automotive mette a disposizione il pacchetto Juicemotion che include, oltre a un auto full electric o plug-in, una ricarica con 1350 kWh per una percorrenza fino a 10.000 km.

