Dedicarsi allo shopping online è ormai un’abitudine radicata, una modalità innovativa di fare acquisti scelta da un numero crescente di persone pronte a ordinare capi di abbigliamento, scarpe e prodotti di ogni tipo semplicemente utilizzando un dispositivo connesso a Internet. Un modus operandi che sta coinvolgendo anche il comparto alimentare, grazie ai numerosi vantaggi che la spesa online è in grado di generare.

Poter fare la spesa attraverso un portale e-commerce e riceverla comodamente a casa, infatti, è un servizio irrinunciabile soprattutto per chi ha poco tempo e vuole evitare le lunghe file al supermercato. Una soluzione pratica e veloce che va incontro anche all’esigenza di coloro che hanno difficoltà a spostarsi e a trasportare carichi più o meno pesanti, nelle grandi città così come nei piccoli comuni.

Ma come funziona la spesa online? Come organizzare la consegna a domicilio senza rinunciare a portare in tavola prodotti sempre freschi?

Perché conviene fare la spesa online?

Affidarsi a un ottimo servizio di spesa online è certamente una strategia efficace per semplificarsi la vita da diversi punti di vista. Un vantaggio notevole sia per chi lavora sia per coloro che sono impossibilitati a muoversi, ma anche più semplicemente per chi preferisce la consegna a domicilio, senza preoccuparsi del traffico e delle operazioni di carico e scarico.

I vantaggi non mancano per quanto concerne la convenienza economica, basti pensare al denaro risparmiato evitando di muoversi con l’auto. Uno dei dubbi più comuni legati alla spesa alimentare online, tuttavia, riguarda la freschezza dei prodotti acquistati sul sito web e successivamente recapitati a casa. EasyCoop, ad esempio, è un servizio Coop di spesa online che si occupa di selezionare e consegnare a domicilio i prodotti con la scadenza più lontana, in modo da garantire la massima qualità.

Come funziona EasyCoop

EasyCoop rende la spesa più facile e comoda, mettendo a disposizione un sito e-commerce ricco di alimenti freschi, prodotti a marchio Coop, grandi marche, specialità tipiche e locali e alimenti per regimi specifici: tutto ciò che serve per riempire frigorifero e dispensa accedendo a numerose promozioni e offerte.

Registrandosi alla piattaforma, è possibile fare la spesa in qualsiasi momento della giornata e pagare in totale sicurezza con carta di credito o PayPal, programmando la consegna direttamente sul pianerottolo di casa e negli orari di apertura dei punti vendita locali.

Un SMS con nome e foto dell’addetto al delivery EasyCoop, inoltre, permette di sapere esattamente quando avverrà la consegna. Attualmente il servizio di spesa online EasyCoop è attivo a Roma e alcune località limitrofe, oltre che in numerosi comuni dell’Emilia-Romagna e del Venete.

Spesa online anche via App

Lo smartphone è diventato un vero e proprio compagno di vita per la maggioranza delle persone, tanto che aumenta la richiesta di soluzioni veloci e smart per fare la spesa anche via App.

Valore aggiunto del servizio EasyCoop è proprio la possibilità di fare la spesa utilizzando la App dedicata, soluzione rapida e intuitiva che permette di usare la lista anche con comando vocale e di cercare i prodotti con la pratica ricerca intelligente.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO