Si tratta infatti di un indumento che richiede di essere approfondito, per via di tutti i vantaggi che può garantire a chi lo indossa.

Cosa sono i collant a compressione graduata?

I collant a compressione graduata sono indumenti speciali realizzati con tessuti elastici e tecnici, come nel caso dell’elastan e del poliammide, spesso con una percentuale di cotone. Questi tessuti applicano una pressione variabile sulla superficie delle gambe, con un livello di compressione superiore nei pressi delle caviglie, che diminuisce gradualmente verso il ginocchio e la coscia. Tale sistema aiuta a migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, prevenendo o alleviando numerosi disturbi venosi.

In commercio è possibile trovare svariati modelli, come nel caso dei collant vita bassa, reperibili anche presso gli shop online specializzati. Si parla di indumenti utili non solo dal punto di vista medico: non a caso, sono esteticamente piacevoli e confortevoli da indossare, grazie ai materiali utilizzati e ai collant disponibili in diverse colorazioni, trasparenze e design.

Come funzionano e a cosa servono?

La compressione graduata applicata dai collant favorisce il ritorno del sangue al cuore, migliorando la circolazione e prevenendo l’accumulo di sangue nelle vene delle gambe. Il principio alla base di questo effetto è semplice: la pressione applicata dal tessuto comprime le pareti delle vene, riducendone il diametro e facilitando il flusso sanguigno.

Inoltre, questa pressione aiuta a stimolare il movimento del fluido linfatico, contribuendo così al drenaggio dei liquidi in eccesso e alla riduzione del gonfiore. I collant a compressione graduata sono utili non solo per chi soffre di disturbi venosi o linfatici, ma anche per chi trascorre molte ore in piedi o seduto, per chi viaggia spesso e per chi pratica sport.

Quali sono i disturbi più comuni trattati con questi collant?

I collant a compressione graduata possono essere impiegati per prevenire o alleviare una vasta gamma di disturbi, tra cui l’edema, la trombosi venosa profonda (TVP), il linfedema e la varicosi. L’edema è un accumulo di liquidi nei tessuti che provoca gonfiore, localizzato soprattutto nelle gambe: in tal caso, la compressione graduata favorisce il drenaggio dei liquidi e riduce il gonfiore, migliorando così il comfort e la mobilità. I collant in questione si rivelano particolarmente utili anche per trattare la trombosi venosa profonda, specialmente se si fa riferimento alla fase di prevenzione nei soggetti a rischio.

Per quel che riguarda la varicosi, questi indumenti possono ridurre la dilatazione delle vene e il dolore associato alle varici, migliorando l’aspetto delle gambe e prevenendo l’aggravamento della condizione. Infine, come anticipato poco sopra, i collant comprimenti aiutano anche a trattare un altro disturbo diffuso come il linfedema: si tratta di un gonfiore dovuto all’accumulo di liquidi linfatici nei tessuti, spesso causato da un danno o da un blocco del sistema linfatico. La compressione graduata aiuta a stimolare il flusso, riducendo il gonfiore e i disagi associati a questa debilitante condizione.

