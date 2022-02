Apple ti fornisce solo iTunes per sincronizzare i file tra il PC e l’iPhone. Parlando di iTunes, puoi sempre trovarlo scarso per gestire e trasferire i video, le foto e qualsiasi altro dato di un dispositivo iOS. Questo perché, a differenza di Android, non si può semplicemente usare il ‘Plug and Play’ per importare file multimediali da un computer a un iPhone o viceversa.

Inoltre, trasferire video dal PC all’iPhone attraverso iTunes può essere a volte un compito scoraggiante e dispendioso in termini di tempo. Anche se AirDrop è un’alternativa veloce ed efficiente a iTunes, non funziona con il sistema operativo Windows. Quindi immaginiamo un’alternativa migliore e più facile.

WinX MediaTrans è una di queste alternative che permette di trasferire i dati dal PC all’iPhone e viceversa senza usare iTunes. Con MediaTrans, anche i non esperti di tecnologia possono trasferire selettivamente foto, video e musica tra iPhone, iPad e computer.

Prima di discutere le caratteristiche principali, vediamo come trasferire video da iPhone a PC con WinX MediaTrans. Puoi scaricarlo sul sito ufficiale. Se hai già iTunes sul tuo PC Windows, dopo l’installazione di WinX MediaTrans, assicurati di disattivare la sincronizzazione automatica nell’app iTunes, così non dovrai preoccuparti di due software sul tuo dispositivo.

Come trasferire video da PC a iPhone con WinX MediaTrans

Passo 1. Lancia WinX MediaTrans, collega il tuo iPhone al PC usando un cavo lightning.

Se è la prima volta che colleghi il PC, devi cliccare su “Autorizza” quando “Vuoi autorizzare questo computer?” appare sul tuo iPhone. Passo 2. Una volta collegato, clicca su “Video Manager” sull’interfaccia utente principale. E scegli una categoria sul lato sinistro. Ti verrà suggerito di trasferire il video nella categoria Home Video, TV Shows o Music Video.

Passo 3. Clicca su “Add Video” per trovare il file da aggiungere.

Passo 4. Poi basta premere il pulsante “Sync” per trasferire i file video dal PC al tuo iPhone.

Perché usare WinX MediaTrans per trasferire video da PC a iPhone?

Prima di tutto, la velocità. Quasi nessun altro strumento eguaglia WinX MediaTrans nella velocità di sincronizzazione dei video. Grazie alla sua tecnologia di accelerazione hardware, ci vogliono solo meno di 10 secondi per esportare/trasferire un video di 5 minuti 1080p su iPhone da un PC Windows 10 o viceversa.

E poi, la capacità di conversione automatica. Quando iPhone leggeva solo formati video come MP4, MOV, M4V, dovevi prima usare un convertitore video per trasferire un file. MediaTrans ha un transcoder video che converte automaticamente un video non supportato come MKV FLV, AVI file in formato MP4 (H.264) durante la sincronizzazione. Otterrai ogni video sincronizzato con meno passaggi e richiesta di CPU.

Inoltre, l’opzione per comprimere le dimensioni del file video. I video sono i file che consumano più spazio su iPhone. Comprimere le dimensioni dei file video prima di trasferirli su iPhone è davvero una caratteristica piacevole. Può aiutare a ridurre un video di 1GB a circa 200 MB senza alcuna perdita di qualità visiva.

Caratteristiche aggiuntive di WinX MediaTrans

Trasferimento foto video. WinX MediaTrans rende il trasferimento di foto video tra iPhone/iPad e computer più facile che mai. Proprio come il trasferimento di video da PC a iPhone, può importare ed esportare foto e video iOS su PC Windows a velocità elevata. E MediaTrans permette la conversione automatica delle foto HEIC in JPG, rendendole così compatibili con Windows senza ulteriori passaggi.

Gestisci la musica di iOS. Mentre iTunes richiede di sincronizzare l’intera libreria musicale ogni volta che si desidera trasferire musica da PC a iPhone. MediaTrans, d’altra parte, ti permette di aggiungere comodamente un singolo file musicale o un’intera cartella al tuo iPhone o iPad usando il drag-and-drop.

Proprio come i video, MediaTrans può auto-convertire i file musicali non supportati in formati compatibili con iOS come MP3 o AAC. C’è anche un creatore di suonerie integrato per creare rapidamente una suoneria compatibile con iPhone da una traccia musicale. È anche possibile aggiungere suonerie dal PC all’iPhone in un clic utilizzando MediaTrans.

Crittografia dei file. WinX MediaTrans offre una funzione “File Crittografato” che consente di proteggere con password foto e video utilizzando crittografie di alta qualità come AES 256 e Argon 2. Questo è utile nel caso in cui vogliate salvaguardare i vostri file importanti con il massimo livello di sicurezza.

Trasforma l’iPhone in un’unità flash. MediaTrans ti permette di trasformare il tuo iPhone o iPad in un drive USB e sfruttare il suo spazio di archiviazione libero. È possibile aggiungere tutti i tipi di file tra cui documenti PDF, Excel, applicazioni, video, archivi, ecc, e nasconderli segretamente sul tuo dispositivo iOS.

