Qual è la migliore rete mobile in Italia? Stando al report diffuso da Altroconsumo e relativo alla qualità della rete mobile nel 2021 su tutto il territorio nazionale non ci sono dubbi: è Vodafone a guidare la classifica nazionale, premiato come miglior operatore di rete mobile 4G.

La classifica si basa sulle risposte fornite dagli utenti di telefonia mobile attraverso la social app CheBanda, attiva dal 2016 proprio per permettere la misurazione della qualità della rete mobile. Tenendo conto di oltre 80mila test condotti nel corso del 2021 è stato possibile ottenere una panoramica dettagliata sulla qualità delle reti mobili: la rete Vodafone è risultata la migliore in Italia.

Cosa si cela dietro il successo di Vodafone

Cosa si cela dietro il successo di Vodafone celebrato dall’ultimo report di Altroconsumo? La rilevazione ha tenuto conto di quattro parametri specifici, tra cui la velocità di download e di upload ma anche la qualità della navigazione Internet.

A garantire le migliori prestazioni su ciascuno degli scenari elencati sopra è proprio la rete 4G di Vodafone, in forte posizione in tutte le regioni e in grado di raccogliere un totale di 26.646 punti distanziandosi di circa 3.000 punti rispetto all’operatore che occupa il secondo gradino del podio. Ecco alcuni dati sintetici che caratterizzano la rete Vodafone:

velocità media di download su rete 4G pari a circa 40 Mbps, in generale miglioramento rispetto all’anno scorso grazie al potenziamento delle reti mobili e, in parte, alla riduzione del traffico durante il periodo del lockdown;

su rete 4G pari a circa 40 Mbps, in generale miglioramento rispetto all’anno scorso grazie al potenziamento delle reti mobili e, in parte, alla riduzione del traffico durante il periodo del lockdown; velocità di upload vicina ai 10 Mbps.

vicina ai 10 Mbps. In entrambi i casi, i dati sono superiori alla media nazionale pari rispettivamente a 35,7 Mbps in download e 9 Mbps in upload.

Il primato di Vodafone a livello nazionale

Il test CheBanda, applicazione gratuita messa a disposizione degli utenti Android e iOS, ha coinvolto tutte le regioni italiane analizzando in modo specifico la qualità della navigazione in merito alla velocità di caricamento delle pagine web, ma anche la qualità della trasmissione di video in streaming.

Vodafone risulta la rete mobile migliore in 12 delle 16 regioni prese in esame ma anche in 6 delle 8 città principali. Entrando più nello specifico, i test hanno valutato i tempi di caricamento delle pagine Internet e la capacità della rete di assicurare una corretta visualizzazione dei contenuti. Se il tempo di caricamento si mantiene entro i 10 secondi i risultati sono ritenuti buoni: la rete Vodafone ha raggiunto questo risultato nel 96% dei casi.

Per quanto concerne la valutazione della visione di video in streaming, misurata in base ai tempi di caricamento, alla fluidità della visione e al buffering, Vodafone ha registrato una buona qualità nell’83% dei casi.

