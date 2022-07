Prendete un’auto e mettetevi in viaggio…on the road. Un viaggio su strada ha il vantaggio di essere versatile, flessibile e vi permette di godervi ogni tappa in piena libertà, senza imposizioni di orario o di tragitto.

Se andate in un Paese “nuovo”, se siete alle prime armi e in generale se non volete sorprese, è sempre meglio organizzarsi in anticipo. Un viaggio on the road richiede molta preparazione e bisogna considerare diversi aspetti prima di partire, come il budget, l’itinerario di viaggio, la durata degli spostamenti, indicativamente le tappe e le cose da vedere, l’auto da noleggiare ecc. Ma niente panico! Seguite i nostri preziosi consigli per un road trip e vivrete una delle esperienze più belle della vostra vita!

Prima di tutto bisogna costruire il giusto itinerario di viaggio

Partire in auto comporta ad esempio l’esigenza di parcheggiare con facilità. Se volete visitare città d’arte o metropoli meglio affidarsi ad esempio ai mezzi pubblici e poi considerare l’opzione di noleggiare un’auto direttamente in città invece che in aeroporto per proseguire gli spostamenti. Per non stancarsi troppo meglio non fare spostamenti troppo lunghi. Noi consigliamo massimo 3h circa in modo da non sovraccaricarvi eccessivamente.

Importantissima poi è la scelta della macchina. Se utilizzate la vostra ricordate di fare un check accurato prima di partire, controllando ad esempio la pressione degli pneumatici e i liquidi dell’auto. Se decidete di noleggiarla muovetevi per tempo in quanto in alcune destinazioni, come ad esempio le isole, in alta stagione potrebbe esserci il tutto esaurito o pochissima disponibilità con conseguente aumento dei prezzi. Un ottimo sito in cui trovare offerte vantaggiose è Auto Europe. Qui trovate infatti riuniti tutti i più importanti noleggiatori sia nazionali che internazionali, avendo quindi una scelta molto ampia e tariffe concorrenziali, con cancellazione gratuita fino a 48h prima del ritiro. Selezionate poi con cura la tipologia di auto, in base al numero dei passeggeri e ai bagagli trasportati. Ci sono anche comodi filtri per restringere la ricerca in base alle vostre esigenze. Meglio spendere qualche euro in più ma essere comodi. Un consiglio? Non dimenticate una o più borracce con acqua e un sacchetto in cui mettere temporaneamente i rifiuti in macchina.

Se viaggiate con bambini vi raccomandiamo di preparare giochini da portare o di scaricare cartoni animati da vedere durante il viaggio, in modo che si intrattengano senza annoiarsi troppo.

In generale il nostro consiglio è di documentarsi in anticipo sulla destinazione che andrete a visitare, leggendo magari consigli di altri viaggiatori, blog di viaggi, ecc. Salvatevi numeri utili, numeri di primo soccorso, leggete bene le regole stradali e, per far fronte ad eventuali imprevisti o traffico, rifornitevi presso i supermercati di snack e bibite per il viaggio. Seguendo questi pochi e semplici suggerimenti non potrete più fare a meno di organizzare un bel road trip!

