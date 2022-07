Milano, in particolare, conta ormai 200.000 studenti fuorisede.

Sempre più spesso il mercato immobiliare propone case fatiscenti, lontane dai poli universitari che rendono complessa qualsivoglia forma di socialità e benessere.

Collegiate: una residenza nel centro di Milano

La risposta concreta a questi bisogni arriva da Collegiate , azienda leader nel campo delle residenze universitarie, che ha recentemente aperto una struttura a Milano.

Situata in prossimità dei principali poli universitari milanesi, a soli 10 minuti a piedi dall’università Bicocca, la residenza Collegiate Milan North si qualifica come una delle più comode soluzioni per chi cerca un alloggio centrale e a prezzi competitivi rispetto al mercato immobiliare milanese.

Benessere e socialità nel proprio alloggio universitario

La residenza è attrezzata per rispondere alle necessità degli studenti e dei giovani professionisti che vi alloggiano. Da sale studio e spazi lavoro a spazi per biciclette e parcheggi per auto, tutto è pensato per rendere l’esperienza di alloggio la migliore possibile.

Specialmente negli ultimi anni è stato rivalutato il valore della socialità all’interno della propria vita. I più giovani in particolare hanno visto la propria quotidianità spezzata dalla pandemia.

Nella consapevolezza che la vita universitaria non sia fatta solo di studio, ma anche di incontri e nuove relazioni, la residenza Collegiate non offre solamente un tetto sotto cui dormire, ma anche la possibilità di vivere la community, attraverso eventi appositamente organizzati negli ampi spazi comuni ideati per lo studente.

Alcuni studi dimostrano come l’attività fisica migliori le funzioni cerebrali. Fare attività fisica prima e dopo lo studio è quindi un momento fondamentale nella routine di uno studente.

All’interno della residenza è possibile trovare una palestra che, situata all’interno della struttura, assume una doppia rilevanza: fondamentale per il benessere psicofisico e la concentrazione di chi studia, permette anche di non doversi allontanare dall’alloggio per allenarsi; lo studente può quindi risparmiare tempo nella sua routine quotidiana. Non solo: nella struttura sono presenti anche SPA e piscina.

Come prenotare il proprio alloggio in residenza a Milano

Un numero limitato di appartamenti sarà liberato in diverse fasi per le prenotazioni per l’anno accademico 22/23. E’ possibile manifestare il proprio interesse per la residenza compilando il form presente sul sito di Collegiate.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO