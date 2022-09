Riuscire ad abbinare la giusta borsa al giusto look ti permette di risaltare agli occhi di tutti. Per questo motivo nei prossimi paragrafi andremo a vedere qualche consiglio su come scegliere la borsa perfetta per ogni occasione.

Borsa da donna: una per ogni situazione

La borsa è un accessorio fondamentale per l’outfit di una donna. Riuscire a scegliere la giusta borsa ed abbinarla al meglio, ti permetterà infatti di creare un look molto bello sia ai tuoi occhi che a quelli delle altre persone.

Oltre ad essere un’importante elemento di stile, è anche fondamentale a livello pratico, perché ti permette di portare tutto ciò di cui hai bisogno con estrema comodità.

La scelta della borsa da donna, può variare molto in base al look che si vuole andare a creare. La borsa da donna può essere di tante forme, dimensioni e materiali diversi.

Per esempio se vogliamo andare a creare un outfit con delle ballerine, la borsa migliore è una di piccole dimensioni, oppure una borsa a tracolla da donna.

Se, invece abbiamo la necessità di creare un outfit più elegante e che sia adatta a serate formali, la pochette è sicuramente la soluzione che fa al caso nostro.

Naturalmente, invece per la vita di tutti i giorni, oppure per andare a fare la spesa o qualche piccola commissione, è consigliato utilizzare una borsa che sia spaziosa e che possa contenere tutto il necessario per soddisfare le tue esigenze.

Nonostante ci siano dei modelli di borse più adatti rispetto ad altri in base alla situazione, la scelta della borsa è molto soggettiva e dipende dai gusti e dalle esigenze personali.

Come scegliere la borsa in base al nostro fisico

Oltre che in base alle esigenze e alle situazioni, la scelta della borsa, può variare anche a seconda della nostra statura e della nostra morfologia.

Per quanto riguarda la morfologia, bisogna fare attenzione alle proporzioni del corpo tra parte alta e parte bassa.

Se il tuo corpo presenta la parte del corpo superiore più prorompente e grande rispetto a quella inferiore, ti consigliamo vivamente di utilizzare le borse a tracolla donna o al massimo quelle a mano.

Nel caso in cui si verificasse l’opposto, quindi la parte inferiore più massiccia rispetto a quella superiore, ti consigliamo di evitare in qualsiasi caso la borsa a tracolla da donna ed optare per una borsa indossabile a spalla.

Alle donne di bassa statura o con un fisico molto minuto è consigliato utilizzare delle borse che siano piccole o al massimo di medie dimensioni. Le borse troppo grandi e spaziose, potrebbero far sembrare la nostra silhouette ancora più minuta di quello che è.

Se sei una donna di statura nella media, le dimensioni della borsa sono direttamente proporzionali alla tua altezza, quindi perfette per te sono le borse medie.

Sotto il punto di vista della varietà di scelta, le più fortunate sono le donne alte, in quanto possono utilizzare sia le cosiddette maxi-bag, sia le borse di medie dimensioni, sia quelle più piccole e risulterebbero comunque molto belle e con una figura assai armoniosa.

