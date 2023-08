È opportuno sottolineare che il Battesimo rappresenta il primo rito solenne che si celebra a seguito della costituzione della nuova famiglia e rappresenta, nella religione cristiana, l’ingresso nella comunità. Proprio per questo motivo, la cerimonia del battesimo si configura come un’occasione di festa da condividere con amici e parenti.

Tuttavia, l’organizzazione della celebrazione può talvolta generare stress nei genitori e perciò, per evitare di commettere errore, risulta fondamentale definire in anticipo ogni piccolo dettaglio. In maniera similare a quanto avviene per le nozze, sarà infatti necessario stilare un elenco degli invitati, inviare gli inviti, scegliere la madrina e il padrino, le decorazioni e così via.

In questo articolo, forniremo preziosi consigli per l’organizzazione di un Battesimo che sia allo stesso tempo originale e indimenticabile: dalla scelta della location per il ricevimento o rinfresco, alla scelta delle bomboniere Battesimo originali per gli ospiti, nulla dovrà essere lasciato al caso!

Consigli utili per un Battesimo da ricordare

Quando si organizza il Battesimo bisogna in primo luogo decidere la madrina e il padrino del bambino o bambina. Queste due figure sono di fondamentale importanza non solo per il rito religioso in sé, ma anche perché accompagneranno il proprio figlio o figlia nella sua vita e per questo motivo di solito questo ruolo è ricoperto da amici o parenti a cui si è molto legati.

Una volta scelte queste due figure, ci si potrà dedicare all’organizzazione della festa e alla creazione degli inviti. Il biglietto d’invito è molto importante e si può decidere di realizzarli anche a mano se si è particolarmente creativi, oppure realizzarli online tramite dei siti che offrono questo tipo di servizio. In ogni caso, è opportuno scegliere un tema o un simbolo che sia il fil rouge dell’intera festa e che in qualche modo richiami il mondo dell’infanzia. Ad esempio, si può scegliere come tema il colore che rappresenta il sesso del bambino che dovrà ricevere il sacramento, oppure peluche, orsacchiotti o fiocchi.

Anche le decorazioni da usare come centrotavola e le bomboniere battesimo da omaggiare agli invitati dovranno richiamare il tema scelto affinché il tutto risulti armonioso.

Trovare la location perfetta

Il Battesimo rappresenta un rito sacro più intimo rispetto al matrimonio, pertanto la scelta del luogo dove celebrare l’evento dovrebbe rispettare questa caratteristica. La location deve essere in linea con lo stile della famiglia e tener anche conto dell’età degli invitati.

Se si vuole festeggiare all’aria aperta si può optare per una location in campagna, come ad esempio un agriturismo con gli animali nel caso ci siano molti bambini tra gli invitati. Questa potrebbe essere anche una valida soluzione per degustare cibi genuini prodotti con ingredienti locali a km zero.

Nel caso in cui, invece, si opti per una celebrazione domestica, ad esempio nel giardino di casa, si può valutare la possibilità di affidarsi a un servizio catering oppure di organizzare il rinfresco da soli.

In entrambi i casi è preferibile organizzare un buffet che permetta agli ospiti di servirsi autonomamente e che preveda stuzzichini, finger food e altri cibi adatti per essere consumati anche in piedi.

