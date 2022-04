Questo ovviamente non è il caso, ma può essere difficile cambiare rotta se la situazione in cui ti trovi attualmente ti fornisce così tanta comodità e stabilità.

Tuttavia, ciò non significa che non può venire fuori qualcosa di nuovo, c’è solo bisogno di un’attenta pianificazione. Meriti di avere voce in capitolo sulla forma che prenderà la tua vita professionale: qualunque direzione deciderai di prendere, ci sarà sicuramente una tabella di marcia adatta alle tue esigenze, basta riuscire a trovarla.

Esplorare un percorso più indipendente

Se ti sembra di aver ottenuto tutto quello che puoi dal lavoro come dipendente, potrebbe essere il momento di considerare alcune alternative. Per esempio, potresti prendere in considerazione di iniziare una propria attività, è un’impresa che ti permetterebbe di mettere alla prova il tuo talento, mettendoti alla prova in un ambito che hai scelto tu stesso. Questo passaggio richiede molto tempo, ma una volta portato a termine avrai un’idea completa di quello che sarà il tuo business. Quindi, si tratta di tempo speso bene: sarà solo un piccolo ostacolo sulla strada verso la tua destinazione finale.

In alternativa, potresti esplorare l’opzione del lavoro freelance, che ti vedrebbe lavorare con i clienti, ma in modo più indipendente. Mentre il processo potrebbe sembrare in qualche modo simile a quello che si fa per iniziare la propria attività, i due concetti sono incredibilmente diversi nell’esecuzione, e si potrebbe scoprire che questo è un approccio che nel complesso mette meno pressione, visto che dovreste occuparsi solo dei vostri affari. Naturalmente, anche questo tipo di lavoro ha i suoi lati negativi e dei costi da freelance, quindi è importante informarsi prima su quali siano.

Ottenere più qualifiche

Potrebbe essere che ciò che ti impedisce di perseguire una carriera che ti rende più felice sia la mancanza di qualifiche ed esperienze rilevanti. Questo può essere enormemente scoraggiante e spesso può portare a sentirci come se si fosse persa la propria occasione, ma è importante capire tutte le opzioni ancora a disposizione, in modo da avere una prospettiva più ampia e da poter pianificare la prossima mossa.

Ottenere più qualifiche potrebbe avvenire sotto forma di studio attraverso per esempio un corso universitario online che ha dei vantaggi come la possibilità di adattarsi ai tuoi orari. Oppure potrebbe avvenire sotto forma di un corso di formazione più pratico, attraverso cui imparare un’abilità che ha applicazione in una grande varietà di aree – come forme avanzate di primo soccorso, o l’uso di un particolare strumento.

L’importanza di fare networking

A volte, la carriera che vuoi è una di quelle in cui è difficile entrare, quando questo è il caso, è importante capire il valore del networking, e come conoscere le persone giuste può metterti in una posizione vantaggiosa per avere successo. È difficile mettersi nella posizione di incontrare queste persone a meno che tu non sia già in una linea di lavoro rilevante, ma puoi usare internet per scoprire eventi e situazioni in cui potresti interagire con professionisti della sfera professionale che ti interessa. In alternativa, i siti di social media dedicati al mondo del lavoro sono pensati specificamente per aiutarti a incontrare persone di questo tipo, il che significa che puoi usarli per espandere la tua rete.

