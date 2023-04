Anzi, se utilizzate nel modo giusto possono essere uno strumento prezioso per riuscire a fidelizzare la clientela, ricordargli il brand, indurli a fare nuovi acquisti o richiedere servizi aggiuntivi a quelli di cui usufruiscono.

L’e-mail marketing è un canale redditizio che se utilizzato nel migliore dei modi porta ad ottenere fino a 30 volte l’investimento necessario a svolgere quest’attività. Questo lo porta così ad essere tra i pilastri delle strategie di e-mail marketing.

Secondo l’analisi degli esperti del marchio, come ad esempio parklab.eu, all’interno di una strategia di marketing non si può prescindere dall’uso di strumenti di comunicazione che mettano l’azienda in contatto con i potenziali utenti o con i clienti già acquisiti, e tra i mezzi meno “fastidiosi” e più influenti c’è sicuramente l’e-mail marketing.

Vediamo nel dettaglio, qual è l’importanza dell’e-mail marketing e quali sono i risultati che permette di raggiungere.

E-mail marketing: uno strumento importante

Come accennato, l’e-mail marketing risulta essere una strategia molto importante ed essenziale per la crescita e gestione del business sul lungo periodo.

Le e-mail devono raggiungere diversi obiettivi quali: informare, fidelizzare i propri clienti, convincere gli utenti che hanno mostrato interesse al prodotto oppure al servizio, che possono diventare così dei potenziali clienti.

All’interno delle e-mail che si inviano alla propria mailing list sono presenti call to action e informazioni per gli utenti che sono destinate a portare traffico sul sito web e di conseguenza sono pensate per riuscire a generare traffico e creare una comunità.

Gli obiettivi che si possono raggiungere con l’e-mail marketing sono quelli che maggiormente devono interessare le aziende. Vediamoli insieme.

E-mail marketing: gli obiettivi che si possono raggiungere

Gli obiettivi che si possono raggiungere mediante l’e-mail marketing sono diversi tra i principali troviamo: conversioni, fidelizzazione del cliente e brand awareness.

La posta elettronica è un canale di comunicazione che permette di raggiungere un ampio grado di relazione con la clientela. In quest’ambito le e-mail diventano uno spazio essenziale per fornire ai clienti potenziali informazioni utili al fine di generare una migliore brand awareness e brand authority.

Inviando la propria e-mail e consegnandola in modo diretto nella casella dell’utente si ha un contatto, l’opportunità unica di diventare parte della loro vita quotidiana.

Non solo, ciò che risulta essere più importante è dato proprio dal fatto che con l’e-mail si ha la sicurezza che parte della propria mailing list si manterrà in contatto con il brand leggendo le nuove notizie.

Oltre a mantenere le e-mail e consegnandola direttamente alle caselle di posta elettronica di un contatto si ha la possibilità di ottenere non solo l’opportunità di raggiungere l’utente nella vita quotidiana ma si ha anche la possibilità di impattare positivamente su di lui portandolo a effettuare delle conversioni e nuovi acquisti.

Infine, i clienti che hanno già fatto degli acquisti potranno rimanere informativi sulle promozioni, su eventuali sconti a loro riservati e non solo…il marchio può sfruttare le e-mail per mostrare interesse verso il cliente. È possibile chiedere loro una recensione, oppure è possibile fargli gli auguri per il compleanno o per le festività importanti.

Tutte queste e-mail destinate agli utenti che sono stati già clienti del marchio sono in grado di fidelizzarlo. Inoltre, attraverso la fidelizzazione della clientela grazie all’e-mail marketing, si ha la possibilità di svolgere un’attività che aumenti anche una risorsa importante per il marketing ossia quello del passaparola. Infatti, i clienti fidelizzati saranno in grado di parlare bene del brand sia con la loro cerchia ristretta sia con i propri amici e contatti online.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO