Non passa giorno, infatti, senza che si venga a sapere di un nostro vicino di casa o di un conoscente che ha subito la visita dei ladri e questo non fa altro che aumentare il proprio senso di impotenza e il desiderio di mettersi in sicurezza.

Esistono dei metodi di sorveglianza che permettono di aumentare notevolmente la sicurezza che si avverte tra le mura domestiche? Il dato certo è che le aziende produttrici cercano sempre di anticipare le mosse dei malintenzionati, testando e mettendo sul mercato nuovi sistemi sempre più aggiornati e avanzati tecnologicamente.

Vediamo insieme due tecniche avanzate e molto diffuse che, adottate singolarmente o in combinazione tra loro, possono scoraggiare spiacevoli intrusioni nella vostra abitazione.

Sistemi di videosorveglianza

Dotarsi di un sistema di videosorveglianza resta uno dei metodi migliori per garantire la sicurezza della propria abitazione. Grazie all’installazione delle microcamere wireless di sorveglianza , infatti, è possibile visionare tutto ciò che accade sia all’esterno che all’interno di casa propria ovunque ci si trovi, attraverso lo schermo del proprio smartphone.

Questo permette non solo di vedere quando un ladro sta cercando di entrare fisicamente nella propria abitazione, ma anche di accorgerci di eventuali volti sospetti che si avvicinano pericolosamente al proprio cancello di casa e, quindi, di prevenire e scongiurare il peggio.

I prezzi dei sistemi di videosorveglianza oscillano parecchio e dipendono dal livello di avanzamento della tecnologia e dalla possibile presenza di sistemi integrativi come, ad esempio, sensori e occhiali elettronici.

Sistemi d’allarme

Per la protezione della propria abitazione e dei propri cari, è necessario installare un sistema d’allarme che, in linea di massima, può essere di due tipi: via cavo o wireless. Le due tipologie hanno comunque in comune la struttura visto che sono composti da una centralina, da un certo numero di rilevatori e da una sirena.

Il sistema di allarme via cavo prevede la presenza di una rete di cavi elettrici che passano all’interno della muratura: motivo per cui è consigliato adottarlo quando si sta per costruire o ristrutturare la propria abitazione.

Questo tipo di allarme suona anche nel caso in cui i ladri dovessero decidere di tagliare i cavi per disattivarlo.

Nel sistema di allarme wireless, le componenti sono collegate dalle onde elettromagnetiche. Una soluzione che, a differenza di quella via cavo, richiede minori tempi di installazione e che, in caso di trasferimento, può essere installata comodamente anche presso il nuovo indirizzo.

Nel caso in cui i cavi dovessero essere già installati, è possibile procedere a un sistema misto.

Indipendentemente dal tipo di sistema di allarme che si decide di montare, si può impostare di solito un tipo di programma perimetrale o volumetrico.

Il primo, grazie al posizionamento dei sensori, monitora il perimetro dell’abitazione e l’eventuale intrusione dall’esterno (ideale quando non c’è nessuno in casa o durante le ore notturne).

Con il secondo, invece, è possibile attivare l’allarme solo per alcune determinate aree della casa, isolandone invece delle altre.

Illuminazione intelligente

L’illuminazione è fondamentale soprattutto quando si abita in abitazioni indipendenti e isolate dal contesto urbano, oppure quando si abita ai piani bassi di un palazzo o di un condominio.

Avvalendosi dell’aiuto di professionisti, sarà possibile garantire una luce uniforme a tutte le zone esterne della propria abitazione per scoraggiare eventuali intrusioni da parte dei ladri.

Non sempre è necessario predisporre punti di luce che restano sempre accesi. I sistemi di illuminazione più recenti, infatti, consentono di avviare l’illuminazione al passaggio e possono essere gestiti anche a distanza sempre tramite smartphone.

