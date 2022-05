Il settore degli e-commerce di farmacia in Italia, però, è in crescita da più di 7 anni! Già dal 2015, infatti, la liberalizzazione del mercato del farmaco permette la vendita di prodotti farmaceutici online. Non tutti, però, possono venderli: per ottenere l’autorizzazione al commercio elettronico di farmaci, secondo la legge italiana, è necessaria anche una presenza sul territorio con punti vendita fisici.

Le farmacie e parafarmacie attive sul territorio, così, si sono rapidamente trasformate anche in farmacie online. Questo fenomeno ha avuto un effetto straordinario dal punto di vista della qualità dei prodotti disponibili sul web. La trasformazione digitale, in più, ha fatto felici milioni di italiani che possono comprare sui portali delle loro farmacie online preferite.

I vantaggi dell’acquisto su un e-commerce farmaceutico

Oltre agli aspetti più comodi dell’acquisto online, come la spedizione a domicilio spesso gratuita, le farmacie online garantiscono ai propri clienti numerosi vantaggi extra. L’obiettivo della farmacia online, infatti, è quello di riuscire a coniugare il consulto del farmacista di fiducia con l’esigenza di acquistare nella maniera più comoda possibile.

Per godersi appieno l’esperienza d’acquisto è necessario affidarsi ad una farmacia online come farmaciaforyou, presente sul territorio con un punto vendita fisico da più di 40 anni. Sbarcata nel mondo della vendita di farmaci e parafarmaci online nel 2009, www.farmaciaforyou.com rende felici più di 30.000 clienti in tutto il mondo!

Tra i numerosi benefici dell’acquisto su un portale di farmacia online come www.farmaciaforyou.com c’è sicuramente quello di poter consultare un catalogo prodotti con oltre 200.000 referenze, uno dei più forniti in Italia! Non possono essere dimenticati, inoltre, alcuni vantaggi come:

Servizio clienti estremamente attento , in grado di guidarti prima, dopo e durante l’acquisto;

, in grado di guidarti prima, dopo e durante l’acquisto; Un sito diviso in comode categorie , facile da consultare ed incredibilmente pratico;

, facile da consultare ed incredibilmente pratico; Schede prodotto ultra dettagliate per non acquistare mai farmaci e parafarmaci sbagliati;

per non acquistare mai farmaci e parafarmaci sbagliati; Spedizione gratuita oltre gli € 19,90 di spesa;

di spesa; Promozioni incredibili anche al -50% e oltre!

L’ecommerce farmacia di www.farmaciaforyou.com ti permette di acquistare in maniera comoda e veloce, ma sempre con un occhio al risparmio. I clienti che decidono di acquistare farmaci sul web, infatti, hanno diritto a sconti e promozioni speciali riservate solo al canale online. Quindi, sfruttando quest’occasione, potrai finalmente comprare i migliori prodotti per il tuo benessere, al prezzo più conveniente… e tutto questo senza nemmeno muoverti da casa!

Quali prodotti acquistare da una farmacia online?

La farmacia online può vendere gli stessi prodotti di una fisica? Attualmente no. I siti e commerce di farmacia sono autorizzati solo alla vendita online solo di farmaci senza obbligo di ricetta medica. Questi, infatti, possono essere utilizzati per trattare sintomi lievi e non necessitano l’intervento del medico.

Cosi, i prodotti acquistabili sui portali delle maggiori farmacie online d’Italia sono principalmente di 3 tipologie:

Farmaci SOP (acronimo di “Senza Obbligo di Prescrizione);

(acronimo di “Senza Obbligo di Prescrizione); Farmaci OTC (dall’inglese “Over the Counter, i comuni farmaci da banco);

(dall’inglese “Over the Counter, i comuni farmaci da banco); Parafarmaci

Del gruppo dei parafarmaci fanno parte alcuni dei prodotti più comuni fra quelli acquistati sui siti di farmacia online, come cosmetici, integratori alimentari, articoli sanitari e omeopatici.

La farmacia online è sicura?

Agli occhi di chi acquista di frequente sul web, ad ogni modo, prima dell’acquisto sorge sempre una domanda: ci si può fidare di acquistare farmaci sul web? La risposta è sì!

Una farmacia online, infatti, non è un semplice e-commerce: il Ministero della Salute e l’Agenzia Italia del Farmaco si occupano di certificare uno per uno i portali di farmacia online sul web.

Una farmacia online, per essere certificata, deve esporre un bollino verde a forma di croce con il link all’autorizzazione sul sito del Ministero della Salute. Così, i consumatori possono essere certi di non incappare in prodotti contraffatti o, peggio, addirittura delle truffe. È necessario sempre prestare estrema attenzione a questo simbolo che ci avvisa della qualità e serietà di una farmacia online, garantendoci allo stesso modo sicurezza, autenticità dei prodotti e certezza dell’acquisto.

