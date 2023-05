Attraverso percorsi formativi mirati che consentono di specializzarsi in uno o più ambiti specifici, acquisire nuove conoscenze con le lezioni online è sempre più facile. Sono tanti, infatti, gli italiani che non rinunciano alla propria crescita professionale e ricorrono a lezioni online di elevata qualità, come quelle tenute da imprenditori di successo e professionisti dello spettacolo sul sito web corsi.it.

Neodiplomati che cercano una formazione pratica, laureati che desiderano approfondire le proprie conoscenze, lavoratori in cerca di un avanzamento di carriera o persone inoccupate che vogliono specializzarsi per trovare lavoro: chiunque può trarre beneficio dai corsi online.

D’altronde, credere che nel 2023 l’istruzione scolastica e universitaria possano bastare per essere competitivi nel mercato del lavoro, sembra essere sempre più una vera e propria utopia.

Al contrario, ricorrere alle lezioni online consente di specializzarsi nei campi di proprio interesse e di godere di numerosi vantaggi.

Lezioni online: quali benefici per chi le segue?

Per molte persone, il vantaggio principale dell’apprendimento online è la flessibilità di programmazione. Soprattutto i lavoratori che sfruttano il proprio tempo libero per accrescere le competenze – o svilupparne di nuove – possono trarre vantaggio dai corsi on-demand. Infatti le piattaforme web consentono di loggarsi e frequentare le lezioni online in qualsiasi momento.

Allo stesso modo, anche la flessibilità geografica è un plus delle lezioni online. Con la possibilità di studiare e ottenere diplomi e certificati a distanza, non è più necessario spostarsi fisicamente nel luogo in cui sono tenuti i corsi.

Grazie alla possibilità di studiare ovunque, chi segue lezioni online può decidere se completare i corsi a casa, in una caffetteria, in biblioteca o sfruttare i tempi morti in treno e in metro. Questo vantaggio dell’apprendimento online consente quindi di formarsi in qualsiasi ambiente risulti comodo per lo studente.

Ovviamente, tale flessibilità consente di risparmiare tempo ma anche denaro, evitando inutili spostamenti. Infatti, un ulteriore vantaggio delle lezioni online è quello economico. Non solo si risparmia tempo e denaro eliminando gli spostamenti, ma gli investimenti per questo tipo di formazione sono nettamente inferiori grazie anche alla mancanza dei costi fissi che caratterizzano, invece, i tradizionali corsi in aula.

In ultimo, l’apprendimento online può aiutare poi ad affinare le competenze tecniche di cui si ha bisogno sul lavoro. Queste possono includere la capacità di utilizzare nuove suite di software, di effettuare ricerche approfondite online e di comunicare efficacemente in rete con vari canali, come i forum di discussione e le teleconferenze. I datori di lavoro spesso ricercano queste competenze poiché sempre più posizioni richiedono ai dipendenti di lavorare a distanza.

L’importanza delle lezioni online nel lifelong learning

Il lifelong learning è senza dubbio una sfida dei tempi moderni. Si tratta della cosiddetta formazione continua e impone alle persone di sviluppare una nuova cultura e mentalità per poterne beneficiarne appieno.

Lifelong learning significa stare al passo con i cambiamenti imposti dall’innovazione tecnologica e dalle nuove esigenze del mercato del lavoro. Per questo motivo, è diventato sempre più importante investire nella formazione continua, per acquisire nuove competenze e per mantenere le conoscenze aggiornate.

Oggi l’importanza del lifelong learning è ampiamente riconosciuta, tant’è che sono previsti dei rimborsi per la formazione continua quando attuata da fondi interprofessionali e indirizzata a lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale.

Anche l’Unione Europea riconosce l’importanza dello sviluppo costante di nuove competenze e, con l’Agenda europea per le competenze, ha fissato obiettivi ambiziosi in termini di apprendimento da raggiungere entro i prossimi cinque anni.

In tale campo, il nostro Paese registra un triste risultato, poiché la partecipazione degli italiani a un’esperienza di formazione recente è del 7,2%, inferiore al valore medio dell’Ue (che è del 9,2%).

Indipendentemente dall’impegno dell’Europa, occorre che l’Italia compia un’immediata azione di rilancio dell’apprendimento. Non solo per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Agenda europea, ma anche per creare una maggiore equità sociale. Infatti, gli adulti poco qualificati e i disoccupati sono tra i gruppi più vulnerabili e bisognosi di supporto. E l’apprendimento mediante lezioni online può contribuire a migliorare la loro situazione lavorativa.

Sebbene quando si parli di formazione si tenda sempre a pensare alle nuove generazioni, va detto che le lezioni online sono fondamentali anche per i meno giovani. Non a caso, sono previsti dei percorsi ad hoc anche per queste categorie. È il caso del recente corso Nonni Smart, pensato per gli over 60 che desiderano tenere il passo con i tanti sviluppi della tecnologia digitale.

