A chi opera in Borsa non sfugge la rilevanza del mercato finanziario tedesco, che occupa una posizione di rilievo nel panorama europeo.

La realtà teutonica è sostenuta dall’andamento della quotazione Dax, indice di riferimento del mercato azionario tedesco. L’indice Dax segue l’onda delle performance delle 40 maggiori società quotate in Germania, presso la Borsa di Francoforte, scelte in base alla consistenza del portafoglio, della capitalizzazione di mercato e degli ordini.

Valutando d’investire sul mercato tedesco il Dax Future è la soluzione prediletta. I future sull’indice Dax sono un contratto a termine grazie al quale le parti si riservano alla scadenza la liquidazione di una somma in denaro, una quota pari alla differenza fra il valore dell’indice di Borsa DAX nel giorno di scadenza, e il prezzo del Future al momento della sottoscrizione dell’accordo, moltiplicata per un valore convenzionale attribuito a ogni punto dell’indice.

Come investire sull’indice Dax grazie ai Futures

Accantonando l’idea di investire sulle azioni è possibile considerare gli indici, partendo da strumenti come i Derivati, di cui i Futures sono la formula maggiormente utilizzata da chi fa trading online.

La negoziazione di un prodotto come il Future Dax avviene sui mercati regolamentati. Strumenti standard creati dalla Borsa, i Futures poggiano su un contratto definito, che non può essere modificato in corso d’opera fra le parti che lo hanno siglato. Chi investe sui Futures s’impegna all’acquisto alla data di scadenza prevista, e al prezzo pattuito ma, soprattutto, investe al rialzo o al ribasso indifferentemente, tenendo nella debita rilevanza un meccanismo importante come il margine di garanzia.

Grazie ai Futures è possibile acquistare o vendere indici di Borsa, così come si può fare con un titolo azionario.

Gli indici azionari della Borsa si possono consultare facilmente. Grazie a un attento monitoraggio si può scoprire, fra gli altri, l’andamento del Dax o del Dow Jones in tempo reale semplicemente consultando i siti di borsa e finanza disponibili on line, strutturati per offrire anche numerose informazioni finanziarie, analisi tecniche e tutta una serie di grafici.

Future Dax è comodo per acquistare un intero indice senza procurarsi i singoli titoli

Uno strumento come il Future Dax risulta estremamente comodo perché consente di puntare su un intero indice, senza dover per forza di cose acquistare i singoli titoli.

Interessante anche il vantaggio economico dei costi d’intermediazione da sostenere, che sono decisamente bassi. Le commissioni sui Futures inoltre sono di norma inferiori a quelle che contraddistinguono le operazioni che coinvolgono i titoli azionari.

Chi si appresta a operare sul Futures Dax, così come su altri Futures, deve avere ben chiare le caratteristiche del contratto e dell’effetto leva, e disporre di tutte le informazioni sul meccanismo del margine di garanzia.

Può essere un errore operare da soli, soprattutto se si è alle prime armi e ci si avventura su un terreno sconosciuto, senza avere piena padronanza della materia. Meglio affidarsi a un team di professionisti che vanta un’esperienza pluriennale nell’intermediazione, maturata sui mercati finanziari mondiali, a partire da realtà come quella degli Stati Uniti e del Regno Unito.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO