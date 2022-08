Secondo uno studio dell’American Heart Association, pubblicato sulla rivista Circulation, fare più allenamento fisico, rispetto a quanto consigliato fino ad ora, può ridurre drasticamente il rischio di mortalità. In questo modo, tale ricerca mette in discussione quanto affermato da studi precedenti, che associavano danni cardiovascolari a sport ad alta intensità.

Vivere a lungo facendo più allenamento: lo studio

Tutti noi ci auguriamo di vivere una vita lunga e in salute. Per farlo, secondo uno studio dell’American Heart Association, bisogna allenarsi più di quanto attualmente consigliato. Questa ricerca va controcorrente, rispetto ad altre precedentemente pubblicate, le quali evidenziavano un collegamento tra sporto ad alta intensità – tra questi le maratone – con danni vascolari.

Maratona

Lo studio è stato finanziato dal National Institutes of Health e ha preso in considerazione un target composto da 100 mila adulti in un arco di tempo di 30 anni. A queste persone, è stato raccomandato di effettuare 150 minuti di attività fisica moderata e, secondo i dati riportati, il rischio di mortalità si sarebbe ridotto dal 26% al 31%.

I risultati della ricerca

Il rischio di mortalità si è ridotto particolarmente per i soggetti che si sono sottoposti a 150 minuti di allenamento fisico. Per i partecipanti che hanno scelto di fare esercizio fisico dalle due alle quattro volte, per 75 minuti, hanno fatto registrare una diminuzione del rischio di mortalità dal 21% al 23%.

Coloro che hanno effettuato 150 minuti di esercizio fisico ogni settimana, hanno ottenuto una riduzione del rischio di mortalità dal 20% al 21%. Invece, la riduzione è del 19%per coloro che hanno fatto allenamento intenso per 75 minuti.

I risultati migliori – secondo quanto sostenuto dallo studio – si ottengono quando si eseguono tra i 150 e i 300 minuti di allenamento su base settimanale o, ancor meglio, tra i 300 e i 600 minuti.

