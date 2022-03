Perfetto per personalizzare una parte del corpo, il piercing resta in vetta alle tendenze anche nel 2022, grazie a tutta una serie di novità interpretative.

Chi sceglie d’indossarlo desidera garantirsi uno stile unico, assecondando il desiderio di distinguersi, ma oggi lo fa grazie a nuove simmetrie, abbinamenti, e collocazioni, senza disdegnare le soluzioni evergreen come il piercing ombelico a cerchietto.

Il desiderio d’innovare, utilizzando l’antica tecnica della ‘foratura’, che affonda le radici nella notte dei tempi, pone in primo piano una collocazione sempre più asimmetrica, seguita a ruota dall’intento di miscelare e abbinare i gioielli, mescolando piercing oro e d’argento a piercing in leghe meno preziose.

Le tendenze in tema di piercing

Ribelli e alternative, le tendenze in fatto di piercing individuano soluzioni che la body art ci propone attualizzando vecchie scelte del passato, o elaborandone di nuove. Il singolo piercing al lobo, soluzione fra le più tradizionali, si trasforma in una proposta multipla, grazie al lobo impilato o a forma piramidale.

Con il ritorno di tendenze anni ’90, inneggianti al dark, è straordinariamente attuale il modello a barre industriali, ancorato attraverso la cartilagine, seguito a ruota dalla soluzione a morso di serpente con doppia trafittura, che si evolve nel morso del ragno, presente su un solo lato dell’orecchio con distanziamento ravvicinato.

Come sottolineano gli operatori di settore, che mettono la loro professionalità al servizio di chi desidera poter vantare uno o più piercing, le richieste di foratura sono in netta crescita. L’aumento delle richieste è una costante soprattutto fra coloro che optano per una foratura progressiva e completa del padiglione auricolare, apprezzano le soluzioni gioiello, e soprattutto i cerchietti che si estendono dal lobo all’elice. A richiedere un piercing sono in egual misura ragazzi e ragazze, con una domanda che sale in maniera costante e coinvolge anche persone più adulte, la cui età va dai 35 anni in su, attratte da una forma d’espressione ancestrale dal fascino indiscusso.

Piercing gioiello per tutti i gusti

Considerando le diverse collocazioni, a scelta fra orecchio, narice, ombelico, labbro, capezzolo e lingua, non resta che valutare il modello che meglio interpreta lo stile individuale, scorrendo le tante proposte della gioielleria, disponibili in più forme e finiture.

Dalle contaminazioni dello stile minimal e romantico ai cuori punk gotici, all’espressione più autentica della cultura underground, rivisitata in chiave più attuale, il piercing resta una proposta indelebile.

Placcati in oro rosa o giallo, gli orecchini piercing non smettono di coinvolgere il gentil sesso, che può scegliere d’indossare iconici cuori o fulmini, stelle, cerchietti o triangoli impreziositi da luminosi zirconi, perfetti per essere collocati nella parte alta dell’orecchio (helix) o come semplice orecchino a lobo.

Chi desidera assicurarsi i modelli più interessanti, a un prezzo convenienza, può optare per le vetrine online, estremamente ricche di proposte. L’universo delle collezioni di piercing gioiello ha davvero molto da offrire, soprattutto grazie agli articoli proposti dagli eshop dei grandi nomi della gioielleria.

Con pochi e semplici clic si può acquistare un gioiello di tendenza, da ricevere comodamente a casa.

