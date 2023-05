Se desiderate comprendere nello specifico come effettuare tale operazione nel migliore dei modi, nei prossimi paragrafi cercheremo di comprendere le principali esigenze di insonorizzazione, i materiali fonoassorbenti che possono essere utilizzati e quali sono le migliori soluzioni in commercio da implementare.

Perché insonorizzare una stanza

I motivi per insonorizzare una stanza sono molteplici: potreste ad esempio volere rendere più silenziosa la vostra camera da letto per facilitare il riposo notturno in quanto potreste sentire eventuale frastuono da parte dei vostri vicini o trovarvi in prossimità di una strada in centro città molto trafficata, di una stazione ferroviaria o di un aeroporto.

Questo fenomeno è consueto nelle città molto rumorose, di cui potrete leggere la classifica all’interno di questo articolo.

Insonorizzare stanza

Altro aspetto importante potrebbe riguardare una stanza o un grande ambiente come un ufficio: si potrebbero riscontrare difficoltà a livello operativo, sia a causa di rumori provenienti dall’esterno che a causa del chiasso prodotto da più persone che parlano in contemporanea, specialmente in una situazione di riverbero eccessivo. Troverete in questa pagina una spiegazione approfondita sul concetto del riverbero in un’ambiente.

Inoltre, altro esempio che potremmo fare, è quello che riguarda le camere di un hotel di prestigio: in questi casi l’ospite ha diritto di riposare con il massimo del comfort e dei rumori provocati dal traffico del centro città non potranno di certo rendere piacevoli le sue nottate nel nostro hotel.

Per questo motivo è necessario adottare delle soluzioni per la riduzione del rumore ambientale, a seguito però di un’analisi accurata relativa a quale fenomeno si intenda contrastare.

Quali tipi di rumore si possono contrastare?

Essenzialmente si possono contrastare tramite appositi materiali isolanti alcuni rumori specifici che possono avere 3 fonti:

I rumori aerei , cioè quelli che vengono propagati dall’aria

, cioè quelli che vengono propagati dall’aria I rumori strutturali , cioè quelli che si propagano tramite impianti, pareti ed infissi

, cioè quelli che si propagano tramite impianti, pareti ed infissi I rumori legati al calpestio, che normalmente provengono dal soffitto

Ogni tipologia di rumore deve essere trattata in modo differente e con dispositivi appositi.

Materiali e soluzioni isolanti e fonoassorbenti

Esistono moltissime soluzioni per l’insonorizzazione di una stanza che vedremo di seguito. Partendo dai materiali più utilizzati, troviamo la lana di roccia, la fibra di legno, la gomma e i suoi derivati, per non dimenticare poi il sughero.

Chiaramente non esiste una soluzione o un materiale migliore dell’altro, ma bisogna fare un’attenta valutazione rispetto alle condizioni ambientali.

Esistono inoltre alcune soluzioni ad hoc per l’isolamento acustico.

In molti casi vengono utilizzati delle pareti divisorie o dei controsoffitti in cartongesso. In questo caso si parla di una vera e propria soluzione strutturale che prevede degli ingenti costi di manodopera, oltre che un’attenta progettazione che permetta di non invadere in modo eccessivo lo spazio della stanza.

Alternativa più economica e altrettanto valida è quella relativa all’utilizzo dei pannelli fonoassorbenti. Esistono diversi complementi d’arredo in commercio che possono essere implementati alla perfezione in un’ambiente in modo armonioso e al contempo sono in grado di limitare il riverbero interno alla stanza, evitando così anche la fuga del rumore verso l’esterno.

In questo caso ci sentiamo anche di suggerirvi di visitare la pagina dedicata a tutte le soluzioni per insonorizzare una stanza con dei pannelli fonoassorbenti sul sito web di MarvinAcustica. Tramite la pagina citata potrete scoprire le diverse soluzioni messe a disposizione dall’azienda, con un approfondimento dettagliato relativo a costi e benefici di ognuna.

Esistono poi delle soluzioni che possono comunque portare benefici all’ambiente senza l’acquisto di complementi dedicati all’insonorizzazione di una stanza mediante dispositivi appositi per l’acustica. Si può infatti ottimizzare la diffusione del rumore e la penetrazione dall’esterno tramite una rimodulazione degli infissi a seguito di una verifica della loro tenuta.

Alternativa che viene anche molto utilizzata è quella relativa all’utilizzo di mobili, come ad esempio librerie, o tendaggi molto pesanti per fare in modo di porre ostacoli che riescano ad assorbire le onde sonore.

Quanto costa insonorizzare una stanza in modo professionale?

Possiamo affermare in primo luogo che è possibile effettuare un lavoro di bricolage o fai da te ed insonorizzare una stanza tramite l’acquisto di complementi d’arredo, tendaggi o pannelli fonoassorbenti non professionali. Queste soluzioni sono maggiormente adatte a situazioni ridotte, come ad esempio l’allestimento di una sala prove in garage o l’isolamento del salotto da un vicino troppo rumoroso, che magari tra qualche tempo cambierà casa.

Se avete invece bisogno di un’operazione professionale è meglio rivolgersi a degli esperti dell’insonorizzazione. In questo caso dovrete sommare la manodopera relativa all’installazione dei dispositivi al costo del materiale che verrà utilizzato.

Il costo in media è variabile tra i 30 e i 130 € al metro quadro, ma si tratta di un investimento che renderà l’insonorizzazione armoniosa con l’ambiente circostante, quasi invisibile e al contempo molto funzionale ed efficace.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO