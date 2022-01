La manutenzione è un elemento fondamentale nella vita di un’azienda. È buona prassi pianificarla con largo anticipo, rivolgendosi ai professionisti di settore, e potendo contare su interventi dedicati.

La mancata prevenzione, e l’errata predisposizione degli interventi ad attrezzature, impianti e strumenti, sono spesso sinonimo di scarsa efficienza nell’attività, e possono essere la malaugurata anticamera d’un fermo impianti che, a fronte del malfunzionamento o della rottura di un macchinario, portano l’azienda a subire un grave danno economico.

Non sono rare le aziende che, nonostante tutto, puntano sulla manutenzione correttiva, o manutenzione a guasto, che considera gli interventi di revisione o riparazione della strumentazione aziendale solo a guasto avvenuto. Il risparmio che si ottiene con la mancata manutenzione è solo apparente, errato considerarla la soluzione adeguata per garantire lunga vita ai macchinari e, più in generale, a un intero impianto.

Chi propende per questa gestione si affida alla fortuna, ma non valuta che si tratta di una soluzione che il più delle volte risulta inefficiente e inadeguata e, a lungo termine, non garantisce longevità e affidabilità ai macchinari.

Come confermano dal quartier generale di ISE, azienda leader nel settore dell’ingegneria di manutenzione, intervenire su un componente ormai guasto può essere un grosso problema per l’efficienza di un impianto.

ISE, consulenza e manutenzione a 360 gradi

Grazie all’ampia gamma di prodotti e servizi, e all’esperienza ultra ventennale messa a disposizione della clientela nel settore della sicurezza degli impianti, nella manutenzione predittiva e nel monitoraggio delle condizioni, ISE è il partner strategico ideale.

L’azienda opera prevalentemente nel settore industriale, ma offre il proprio supporto anche al comparto farmaceutico, a quello alimentare, a quello dell’energia, seguiti a ruota da attività nel petrolchimico, siderurgico, navale, cartario, del cemento e del vetro, solo per citare i più conosciuti.

Punta di diamante dell’attività è sicuramente la consulenza, dedicata al comparto dell’industria e ai produttori di apparecchiature originali. Ma non mancano competenze di rilievo anche nel settore della Ricerca e Sviluppo, con servizi sviluppati attorno ai sistemi di acquisizione dati, algoritmi, database, IIoT.

E laddove si parla di consulenza, ISE ha saputo crescere anche in un ambito come quello dell’ingegneria della manutenzione, di cui ha assunto la leadership.

In termini di produzione la società si è imposta con lo sviluppo della linea Twise, che mette sul mercato articoli destinati alla manutenzione predittiva, alle operazioni di Testing e al monitoraggio delle condizioni.

ISE leader nell’ingegneria di manutenzione

Un utilizzo costante da parte delle imprese di macchinari ad alta tecnologia, di sistemi di produzione computerizzata, ha inevitabilmente portato allo sviluppo di una branchia dell’ingegneria dedicata alla manutenzione dei sistemi complessi. ISE non si è lasciata sfuggire l’occasione di affinare le conoscenze di settore, sviluppando competenze specifiche nel campo della consulenza ingegneristica.

Fra gli strumenti, usati costantemente da ISE nel campo dell’ingegneria di manutenzione, non mancano soluzioni di diagnostica tecnica precoce, e una ricca cerchia di proposte fra cui spiccano FMEA, FMECA, Sei Sigma, CND e RCM. Se la strumentazione in uso all’azienda è uno dei motivi che spingono la clientela ad affidarsi alle sue cure professionali, lo sono altrettanto la lunga storia aziendale, la presenza di clienti di prestigio, il livello delle competenze e l’ampia varietà di settori serviti.

