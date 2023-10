Favorire la mobilità sostenibile rappresenta un obiettivo condiviso a livello europeo e portato avanti localmente attraverso molteplici strategie, volte a limitare le emissioni inquinanti e ridurre l’impatto ambientale.

Un ruolo chiave in quest’ottica è svolto anche dal noleggio di auto usate, una pratica destinata a coinvolgere una platea sempre più vasta di utenti grazie soprattutto alle numerose soluzioni messe a disposizione dagli operatori del settore automotive.

Il noleggio a lungo termine e, in particolare, l’usato a noleggio, costituiscono strumenti in grado di incentivare la realizzazione di un’economia circolare, un’altra importante sfida da affrontare al fine di estendere il più possibile il ciclo di vita dei prodotti e minimizzare la produzione dei rifiuti.

Mobilità sostenibile: vantaggi dell’usato a noleggio

Perché il noleggio di auto usate rappresenta una scelta sostenibile? Noleggiare un mezzo usato significa, ad esempio, ridurre in modo drastico le emissioni inquinanti che derivano sia dalla produzione di auto nuove sia dall’eventuale dismissione di quelle non più utilizzate.

Il noleggio auto come alternativa all’acquisto, inoltre, permette di scegliere sempre il mezzo maggiormente adatto al proprio stile di guida e alle singole necessità, che possono anche cambiare nel tempo.

L’usato a noleggio, infine, permette di ottenere notevoli risparmi senza tuttavia rinunciare a un veicolo sempre controllato, affidabile e sicuro, pianificando la spesa ed evitando il frequente ricorso alla manutenzione.

L’economia circolare nel comparto automotive

Il comparto auto rappresenta un terreno molto fertile per l’attuazione di un’economia di tipo circolare, basata sul riutilizzo e sul recupero di mezzi usati che possono prolungare per un tempo non indifferente il loro ciclo di vita.

Il modello dell’economia circolare, infatti, implica concetti chiave come la riparabilità e la riciclabilità, ai quale si aggiunge anche la condivisione. A tal proposito, il noleggio di auto usate ancora perfettamente circolabili rappresenta certamente una scelta vincente, purché ci si affidi a un concessionario qualificato che garantisca la massima efficienza, assicurando verifiche e manutenzioni sempre puntuali e impeccabili.

Soluzioni per il noleggio di auto usate

Se da un lato è innegabile che dare una seconda vita alle auto rappresenta una strategia conveniente e sostenibile, dall’altro lato la scelta dell’usato a noleggio non dovrebbe mai essere lasciata al caso per evitare spiacevoli sorprese.

Oltre al noleggio di veicoli nuovi, diverse società di noleggio come ALD Automotive offrono svariate soluzioni per il noleggio auto usate a lungo termine andando incontro al crescente interesse verso la mobilità sostenibile che arriva sia dai privati sia dagli utenti business.

ALD 2Life, infatti, è la proposta di ALD Automotive basata sulla selezione di veicoli usati provenienti dal parco auto aziendale e rientrati in seguito al primo ciclo di noleggio.

Valore aggiunto dell’usato a noleggio ALD è il controllo accurato sulla meccanica e sulla carrozzeria dei veicoli, nonché la possibilità di personalizzare le percorrenze chilometriche e la possibilità di godere, ad un costo inferiore rispetto al noleggio del nuovo fino al 20%, di garanzie e di tutti i servizi analoghi al noleggio del nuovo così come la possibilità di accedere a servizi dedicati come la sanificazione e il diritto di prelazione su un eventuale acquisto.

