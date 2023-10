Nova Ponente, uno dei gioielli più splendenti della Val d’Ega.

Nova Ponente non è soltanto una località circondata da panorami mozzafiato e da una natura meravigliosa, ma si trova anche in una posizione particolarmente favorevole perché in breve tempo è possibile raggiungere molte mete che meritano sicuramente una visita.

Dove si trova la Val d’Ega?

La Val d’Ega (o Eggental se preferite la dicitura in lingua tedesca) inizia pochi chilometri a nord della città di Bolzano per poi estendersi fino al passo di Costalunga che porta nella bellissima Val di Fassa. Attraverso il passo di Lavazè, invece, la Eggental comunica con un’altra meraviglia altoatesina: la Val di Fiemme.

Oltre a Nova Ponente (Deutschnofen in lingua tedesca) altre interessanti località della valle sono Nova Levante, Carezza, Obereggen, Monte San Pietro, Ega e Collepietra. Per la cronaca, la valle deve il suo nome al torrente Ega, affluente dell’Isarco.

Dove soggiornare a Nova Ponente?

Fidatevi di noi e prenotate il vostro soggiorno presso questo hotel a Nova Ponente, stiamo parlando dell’hotel Pfösl, una struttura 4 stelle superior ubicato in un altopiano circondato da un panorama davvero stupendo dal quale è possibile godersi le cime del Latemar e del Catinaccio.

Che stiate viaggiando in solitaria, in compagnia del vostro partner, con amici o con bambini al seguito, questa struttura è l’ideale per una vacanza rilassante e attiva al tempo stesso. Avrete a disposizione 2.000 metri quadrati di wellness: Panorama Infinity Pool, 8 tipi diversi di sauna, sale relax, suite panoramiche, parco giochi, un bosco enorme che circonda l’hotel e se avete voglia di fare attività sportiva a poche centinaia di metri potrete giocare a tennis o a minigolf. Inoltre nelle vicinanze c’è la possibilità di noleggiare una MTB.

Se sceglierete di soggiornare qui in autunno avrete ancora modo di fare bellissime escursioni durante le quali potrete godervi lo spettacolo del viraggio dei colori. Se invece deciderete per un soggiorno invernale potrete raggiungere in men che non si dica la vicina area sciistica di Obereggen con la navetta dell’hotel.

Cosa vedere in Val d’Ega?

Dovremmo riempire pagine e pagine per illustrare le meraviglie che è possibile ammirare durante un soggiorno in Val d’Ega, pertanto ci limiteremo a suggerirvene due.

Salite in macchina e dirigetevi verso una delle più belle attrazioni dell’Alto Adige, distante soli 17 km da Nova Ponente: il Geoparc Bletterbach, attrazione geologica che non è possibile non visitare se si soggiorna in Val d’Ega. Visitare questo parco significa sfogliare un libro che illustra una storia lunga milioni di anni. Portatevi dietro la macchina fotografica, fate il biglietto, indossate il casco protettivo e preparatevi a un incredibile viaggio nel passato.

Possiamo infine non suggerire la tappa classica per eccellenza, ovvero il lago di Carezza, sulle cui acque cristalline si specchiano le cime delle montagne degli alberi? È uno spettacolo che non dimenticherete facilmente.

