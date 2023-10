Recenti studi, come ad esempio quello condotto dalla società statunitense Expert Market Research, hanno infatti evidenziato come questo settore goda di un’ottima salute e dovrebbe crescere ulteriormente negli anni a venire: nel 2023, infatti, il suo giro d’affari a livello globale ammonta a ben 11,77 miliardi di dollari, ma secondo le stime la cifra dovrebbe raggiungere, nel 2032, quota 20,51 miliardi di dollari.

Ma quali sono le peculiarità dell’odierno stile sleepwear? Quali novità lo hanno contraddistinto nei tempi più recenti? Andiamo subito a scoprirlo!

Non solo pigiami, ma comodi capi d’abbigliamento da indossare in casa

Anzitutto è interessante sottolineare che il mondo della biancheria da notte ha ampliato notevolmente i propri orizzonti: indumenti di questo tipo, infatti, non sono più dei capi da utilizzare prettamente durante il sonno, ma sono ormai perfetti per essere indossati in casa in qualsiasi momento della giornata.

Questo cambio di rotta è legato, quantomeno per buona parte, alla storia più recente: l’emergenza sanitaria ha costretto in casa tantissime persone e alcune abitudini si sono modificate in maniera definitiva, si pensi ad esempio alla diffusione dello smart working, ecco perché l’esigenza di avere a disposizione abiti comodi e confortevoli, magari da poter utilizzare sia quando si è svegli che quando si è a letto, è cresciuta costantemente.

Alcuni di questi indumenti, in realtà, presentano un’estetica così sobria e curata da poter essere sfoggiati con successo anche quando si esce di casa, magari con degli outfit casual: si tratta di capi che non hanno nulla in meno rispetto a felpe, camicie ed altro ancora, di conseguenza, sfoggiandoli, nessuno potrebbe accorgersi del fatto che si tratti di indumenti da notte!

Comodità è, in ogni caso, la parola d’ordine: sia gli uomini che le donne, infatti, pretendono che questi indumenti siano confortevoli e che facciano sentire assolutamente “coccolati”.

Massima attenzione alla qualità e alle griffe

Un altro aspetto da evidenziare, strettamente correlato a quanto appena detto, è quello relativo alla qualità degli indumenti: il consumatore medio, infatti, ha innalzato di molto le proprie aspettative, di conseguenza le aziende produttrici sono sempre più scrupolose nelle loro realizzazioni.

Questo “punto”, peraltro, è stato messo in evidenza dal già citato studio di Expert Market Research, secondo cui a trainare il “segno +” di questo settore vi è, prevalentemente, la domanda di indumenti trendy, di design e griffati.

Utilizzo di tessuti di ultima generazione

Le più recenti novità nel mondo sleepwear hanno riguardato anche l’impiego di nuovi tessuti, materiali perfetti per il contatto diretto con la pelle e molto piacevoli nell’aspetto.

Gli esempi sono numerosi, soprattutto per quel che riguarda i modelli invernali: è possibile citare il coral, tessuto morbido, caldo e dai colori vividi che figura in numerose vestaglie da donna proposte dall’e-commerce NoiDiNotte.com, il micropile, tessuto adatto agli indumenti invernali, ma allo stesso tempo leggero al tatto e molto traspirante, oppure il cosiddetto “tessuto martellato”, conosciuto anche come matelassé, anch’esso leggero, sebbene caldo, e così chiamato per via della sua superficie lavorata con una lieve trapunta.

Nel mondo fashion, dunque, quello dello sleepwear non è affatto un settore marginale, al contrario è ricco di novità interessanti e destinato a crescere ancor di più negli anni a venire.

