Ogni modello è pensato per soddisfare le diverse esigenze degli automobilisti, essendo che ormai questi mezzi sono adatti a diversi ambienti e difficoltà: dalla città, passando per il mare, fino alla montagna.

Guardando indietro a 10 anni fa, il mercato dei SUV era ben diverso da quello attuale. Nel 2012 le berline erano ancora le più vendute e anche di tanto rispetto ai crossover, detenendo oltre il 60% del mercato automobilistico. La progressiva crescita del mercato -ancora molto giovane- dei SUV ha poi col tempo portato un maggiore equilibrio, tanto da arrivare nel 2021 allo storico sorpasso: 48,17% contro 44,61%.

SUV Mercedes

Abbiamo definito il mercato dei suv del 2012 ancora molto giovane se confrontato alle berline e alle coupé presenti da sempre nella storia dell’automobilismo. Infatti questo genere di automobile viene presentato al salone di Detroit nel 1996 e commercializzato per la prima volta nel 1997 con il Mercedes SUV ML, vettura storica che influenza ancora oggi la produzione della Stella, rappresentando l’antenato dell’attuale GLE.

La crescita di questo comparto automobilistico ha quindi poi portato alla diversificazione dei prodotti, dando origine a tanti modelli, come GLC Mercedes, GLA e GLB.

Mercedes GLA

È il modello più compatto e sportivo della gamma. Espressione della ricerca di un concetto di macchina confortevole, è una vettura elegante e perfetta per il contesto cittadino.

Mercedes GLA prezzo? A partire da 34.900€. Oltre al prezzo, a colpire è il comfort alla guida, dato dal sistema Mercedes-Benz Intelligent Drive disponibile su tutti i modelli, studiato per assistere, nelle situazioni di stress, il guidatore.

Mercedes GLB

Gli spazi ampi di questa macchina sono ideali per ospitare confortevolmente fino a 7 persone, grazie all’opzione di una seconda fila di sedili, o a trasportare tutto ciò che serve fino a 1805 litri con praticità e in totale sicurezza. La nuova Mercedes GLB è il mezzo ideale per chi cerca comfort e spaziosità. Un SUV generoso e versatile dai tratti decisi e profili robusti. Elementi come i cladding, la protezione paracolpi e i roof rails delineano in maniera ancora più marcata il carattere unico di Mercedes GLB.

Mercedes GLC

Il GLC è il SUV più versatile della Stella, con un assetto elegante e dinamico, ma sportivo per affrontare la giungla urbana come contesti off road. Il suo design “Sensual Purity” conferisce un look totalmente rivisitato in chiave moderna, contraddistinto da linee decise ed accattivanti che esaltano la cura dei piccoli dettagli come la griglia frontale del radiatore.

Tutti i modelli SUV Mercedes, compreso il GLC, hanno una versione AMG da un assetto decisamente più grintoso e sportivo. Sempre a proposito di AMG, Trivellato AMG Performance Center è l’unico presente in Veneto.

Trivellato Mercedes

Trivellato è concessionaria storica per il triveneto, con 100 anni di attività e 14 sedi tra le province di Vicenza, Padova, Verona e Rovigo; 400 collaboratori, 3 brand trattati: Mercedes-Benz, AMG e smart.

Oltre a questi servizi, Trivellato si presta per altre attività, come “Trivellato per il Territorio” e “per il sociale”, attraverso le quali si prende cura l’ambiente e delle persone.

