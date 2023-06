Il sole e le belle giornate migliorano l’umore e non c’è niente di meglio che approfittarne e organizzare un bel party estivo in casa con le persone più care. Che sia tra le mura domestiche o in giardino poco importa: ciò che conta è rendere la festa memorabile, badando ad ogni piccolo dettaglio e creando un ambiente magico e confortevole per i tuoi invitati.

Ma come organizzare un party estivo perfetto? Ecco qualche consiglio!

Sfrutta gli spazi esterni

Se hai la fortuna di godere di uno spazio esterno tutto tuo, la location è praticamente già scelta: che sia un giardino o un semplice terrazzo non ha importanza, è lì che si dovrà tenere la tua festa estiva.

Stare all’aria aperta permetterà a te e ai tuoi ospiti di trascorrere una serata piacevole e di avere abbastanza spazio, soprattutto se hai intenzione di fare le cose in grande e invitare molte persone! E poi l’atmosfera che si crea durante una festa in giardino di notte è qualcosa che difficilmente si può replicare a casa: con una location magica come questa, la giusta illuminazione e un allestimento a tema, il successo è assicurato.

È importante scegliere con cura ogni elemento per preparare la festa in giardino: anche un singolo cuscino può fare la differenza! A prescindere dal tema scelto e dallo stile su cui vuoi basare l’allestimento, comunque sia, ci sono alcuni elementi che non possono proprio mancare. Parliamo delle sedute, per esempio, che devono essere sufficienti per il numero di ospiti: nessuno deve rimanere in piedi! E se non hai abbastanza sedie e divani, puoi optare per dei grandi cuscini, tavoli bassi e l’aperitivo si sposta direttamente sul prato.

Dopotutto, l’importante è stare insieme e condividere dei bei momenti con le persone a cui vuoi bene in totale comodità.

Non possono mancare poi piatti, posate e bicchieri per bere e mangiare le prelibatezze che hai preparato per l’occasione, qualche candela per creare la giusta atmosfera e un po’ di musica, se no che festa è?

Scegli il tema giusto

Un party estivo può già di per sé essere considerato a tema, ma si può andare ben oltre. Che ne dici di un bel tiki party, per esempio? Una festa in stile polinesiano tra maschere, frange e noci di cocco: un’idea vincente, soprattutto se hai una piscina in giardino, e decisamente più particolare della più classica festa hawaiana. Immagina che belle foto verranno fuori con tutti gli invitati che bevono direttamente dal guscio dell’ananas con cannucce colorate e collane di fiori al collo!

Un altro tema interessante è il party fluo, aggiungendo qua e là per il giardino figure luminose che richiamano l’estate, come fenicotteri, occhiali da sole e palme tropicali. Naturalmente dress code per gli invitati: abiti dai colori fluo e anche il costume da bagno se c’è la piscina!

O ancora, puoi deliziare i tuoi ospiti con una festa che si trasforma in serata cinema a cielo aperto: basta aggiungere qualche comodo telo su cui stendersi, tanti cuscini morbidi e un enorme proiettore su cui guardare il film tutti insieme. Non dimenticare secchi carichi di pop corn!

Prepara cibo e bevande a volontà

Alle feste si chiacchiera e ci si diverte tra amici, ma soprattutto si mangia e si beve! Il cibo non è solo un modo per sfamarsi, ma anche un mezzo di unione e condivisione, ed è importante che ce ne sia a sufficienza per tutti gli invitati della festa. Nel caso in cui opti per il party a tema, inoltre, è preferibile che anche il cibo rispetti l’argomento della festa: per esempio, in un party estivo non possono mancare stuzzichini e frutta, così come bevande fresche e dissetanti.

Cerca di organizzare un bel buffet ricco di pietanze diverse, in modo che chiunque abbia vasta scelta in base ai propri gusti, e prepara cose che si possono facilmente mangiare in piedi o comunque non intorno a un tavolo: panini, torte salate e pizzette sono l’ideale.

Per rendere davvero memorabile il tuo party estivo, adibisci una zona del giardino (o di casa) ad angolo cocktail bar, con il ghiaccio, i bicchieri adatti ai vari tipi di drink e gli alcolici necessari per prepararli. Sarà un vero tocco di classe!

Riproduzione riservata © 2023 - LEO