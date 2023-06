il disturbo più comune è l’insonnia che può essere cronica o transitoria (ne soffre un italiano su quattro); piuttosto comuni sono anche le apnee ostruttive nel sonno; meno frequenti sono altri tipi di disturbo; sono i soggetti di sesso femminile quelli maggiormente interessati alle problematiche relative a una cattiva qualità del sonno.

L’insonnia e gli altri disturbi del sonno sono una causa non indifferente di degradamento della qualità della vita; è noto infatti a tutti che un sonno disturbato peggiora l’efficienza nel lavoro, nello studio e nelle attività quotidiane e influisce anche sui rapporti sociali; dormire poco o male, infatti, è infatti causa di scarsa concentrazione, affaticabilità, sonnolenza diurna, nervosismo, irritabilità; senza contare il fatto che si possono avere serie ripercussioni per quanto riguarda la sicurezza (infortuni sul luogo di lavoro e incidenti stradali).

Come contrastare i disturbi del sonno?

I disturbi del sonno sono moltissimi; alcuni di essi sono particolarmente rari e necessitano di interventi specialistici; nella maggior parte dei casi però le persone soffrono di insonnia, disturbo che molto spesso può essere risolto o alleviato attraverso l’assunzione di specifici integratori e un miglioramento dello stile di vita. Molti casi di insonnia lieve o transitoria, per esempio, possono essere facilmente risolti tramite l’assunzione di pastiglie per dormire a base di melatonina e altri rimedi naturali di origine vegetale come gli estratti di papavero della California, di melissa e di passiflora.

La melatonina: cos’è e qual è la sua funzione principale?

La melatonina è una sostanza che viene principalmente prodotta dalla ghiandola pineale (altresì nota come epifisi), una piccola ghiandola situata alla base del cervello; la maggior parte degli autori classifica tale sostanza fra gli ormoni, ma non tutti concordano con questa classificazione. A prescindere da ciò, si tratta di una sostanza che assolve a vari compiti nell’organismo umano, ma quello di maggiore importanza è la regolazione del ciclo sonno-veglia (molti conoscono la melatonina perché viene spesso consigliata come rimedio per il jet-lag, la cosiddetta sindrome da fuso orario).

I massimi livelli di melatonina vengono raggiunti verso i tre anni e per diverso tempo rimangono abbastanza stabili dopodiché con l’avanzare dell’età i suoi livelli nell’organismo cominciano a decrescere a causa di una ridotta produzione; vi sono però diversi altri fattori che possono ridurne più o meno temporaneamente i livelli (stress, eccessiva assunzione di alcolici, jet-lag, cure farmacologiche croniche ecc.).

Ridotti livelli di melatonina in circolo sono alla base di molti casi di insonnia perché il ciclo sonno-veglia subisce un’alterazione, ed è per questo motivo che assumendo regolarmente tale sostanza è possibile, nella stragrande maggioranza dei casi, ripristinare correttamente tale ciclo e porre rimedio a moltissimi casi di insonnia.

La melatonina non causa dipendenza psicofisica

Un plus notevole dell’assunzione di melatonina in associazione ad altri rimedi naturali con proprietà calmanti e rilassanti come per esempio e la melissa e la passiflora, è che si evita il problema della dipendenza psicofisica, uno dei pesanti effetti collaterali che caratterizzano l’assunzione di quei farmaci che spesso vengono usati per trattare i casi di insonnia come per esempio i barbiturici e le benzodiazepine.

