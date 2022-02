La planimetria catastale è uno dei documenti inclusi in quello che viene chiamato catasto. Il catasto consente di individuare sotto forma di piano i lotti, le loro delimitazioni e le loro possibili realizzazioni, nonché i dati relativi al terreno, utili soprattutto in termini di tassazione. Tuttavia, comprendere l’utilità del piano catastale e il suo peso in caso di problemi è talvolta complesso.

Facciamo il punto sulle sue caratteristiche, sui suoi usi e vediamo insieme la sua accessibilità.

Che cos’è una planimetria catastale

Il catasto elenca gli immobili e i loro confini. Creato ai tempi del feudalesimo, il catasto aveva l’obiettivo primario di consentire una più equa distribuzione dell’imposta sugli immobili. Il catasto comprende in realtà tre tipi di documenti.

La mappa catastale di un lotto o di un’area geografica più globale: è accessibile su internet, presso il municipio o recandosi all’ufficio delle imposte. Non è né più né meno che una planimetria che rappresenta i confini delle parcelle e che ne indica il numero;

è accessibile su internet, presso il municipio o recandosi all’ufficio delle imposte. Non è né più né meno che una planimetria che rappresenta i confini delle parcelle e che ne indica il numero; I registri del catasto consentono di conoscere l’identità degli attuali e dei precedenti proprietari di un lotto, la sua superficie, il suo valore locativo nonché altre informazioni fiscali. Questo documento fornisce l’indirizzo dello stabile e le modifiche subite nel tempo (modifiche, ristrutturazioni, aggiunte di vani, ecc.).

consentono di conoscere l’identità degli attuali e dei precedenti proprietari di un lotto, la sua superficie, il suo valore locativo nonché altre informazioni fiscali. Questo documento fornisce l’indirizzo dello stabile e le modifiche subite nel tempo (modifiche, ristrutturazioni, aggiunte di vani, ecc.). La matrice catastale, invece, è l’unico documento che rimane privato, accessibile solo dal proprietario del lotto. Questa matrice elenca i beni di ciascun proprietario nel comune.

In quali situazioni serve consultare il catasto

La consultazione del catasto è possibile per qualsiasi individuo o qualsiasi professionista immobiliare. La planimetria catastale è accessibile in qualsiasi momento e per chi lo desidera online o liberamente nei servizi amministrativi sopra citati, è talvolta consigliabile consultarlo, soprattutto in questi casi.

Prima di un acquisto immobiliare: in genere le agenzie immobiliari forniscono un estratto della pianta catastale ai clienti potenzialmente interessati all’acquisto di un immobile o di un lotto. Tuttavia, questo non ti impedisce di prendere l’iniziativa consultando questi documenti prima di contattare un’agenzia se hai individuato proprietà in vendita che potrebbero interessarti. Inoltre, è un buon modo per conoscere i limiti di un appezzamento durante una vendita tra privati. Potrai così visualizzare i limiti della proprietà, le sue possibili costruzioni esistenti e il nome dei suoi proprietari.

Prima di intraprendere i lavori di ristrutturazione: la pianta catastale permette di visualizzare meglio i confini di un lotto e le sue costruzioni esistenti prima di intraprendere i lavori. Se questo piano è meno preciso e meno dettagliato di quello di un architetto, è una buona base per progettare e preparare la domanda di permesso di costruire.

Per verificare le informazioni fiscali: è sempre possibile un’incongruenza nella tua dichiarazione dei redditi. Puoi consultare la mappa catastale del tuo lotto per verificare le informazioni ed eventualmente sporgere denuncia.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO