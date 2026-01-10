Prezzo folle da Eurospin: il Galaxy scende sotto i 150 euro, occasione irripetibile

Andare al supermercato è diventata un’abitudine consolidata, che trova sempre più ampia diffusione. Questi grandi punti vendita si pongono come soluzioni versatili su ogni fronte, puntando sempre alla convenienza. Ci si reca nei negozi della grande distribuzione organizzata per fare la spesa di beni necessari come gli alimenti.

I prodotti, infatti, possono contare sempre su un buon equilibrio tra qualità e prezzo. Eppure, un numero crescente di consumatori considera i più famosi nomi del settore come dei punti di riferimento anche per articoli molto diversi. Gli acquisti spaziano al giorno d’oggi tra le categorie più varie, come accade di consueto da Eurospin.

Con oltre 1.300 centri sparsi in tutto il territorio italiano, si afferma come una delle realtà più solide sul mercato. Il merito è da attribuire in larga parte proprio a questa ampia scelta in continuo aggiornamento. Camminando tra i corridoi di Eurospin, non è raro notare promozioni allettanti che riguardano prodotti casalinghi, arredamento e, soprattutto, tecnologia.

In ambito tech le possibilità non mancano e si sono moltiplicate anche attraverso lo store online del supermercato. Un e-commerce fornito di elettrodomestici e dispositivi di ogni genere, tra cui ultimamente è comparso anche uno smartphone tra i più apprezzati del momento ad un prezzo concorrenziale. Il Samsung Galaxy è l’offerta da cogliere al volo.

Samsung Galaxy in offerta da Eurospin: lo sconto da cogliere al volo

Di pari passo con il successo dei grandi supermercati, cresce anche l’uso che i consumatori fanno dei negozi online. Eurospin perciò, affianca già da tempo ai suoi punti vendita fisici anche lo shop virtuale, dove poter approfittare di promozioni uniche con la comodità del ritiro gratuito.

In questi giorni il colosso della grande distribuzione ha fatto crollare il prezzo dello smartphone Samsung Galaxy A05S. Con uno schermo ampio da 6.7” e una dimensione di 17 cm, presenta una risoluzione da 1080×2400 pixel.

Il design sottile e accattivante con scocca metallizzata di colore verde chiaro, fa da cornice ad un apparecchio dotato di processore Qualcomm Snapdragon 680, con frequenza 1,9 GHz. La RAM è di 4 GB e lo smartphone ha una capacità di memoria interna di 128 GB.

Il Galaxy in questione è fornito di una tripla fotocamera posteriore, con risoluzione da 50 MP. Il sistema operativo è Android 13 e il telefono offre la possibilità di ospitare una doppia SIM. Quanto alla batteria, la capacità è di 5000 mAh. Il tutto per un peso totale di 195 grammi.

Un prodotto completo e affidabile dunque, che adesso è possibile portarsi a casa approfittando dei saldi Eurospin. Il prezzo di 169,99 euro infatti, è scontato a 129,99 euro con una riduzione del 24%. Sebbene l’articolo si possa ordinare online, è possibile usufruire del servizio “Clicca e ritira”.

Una volta prenotato lo smartphone, basta selezionare il punto vendita Eurospin in cui riceverlo, per poi ritirarlo comodamente. L’occasione è irripetibile per chi vuole acquistare un telefono secondario o cambiare il proprio modello.