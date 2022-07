Poter controllare la propria casa, l’auto e tutti i dispositivi smart domestici anche da remoto è un bisogno molto condiviso, una necessità che nasce proprio dalla crescente diffusione di device IoT connessi alla rete Internet.

Dagli allarmi antifurto ai termostati, dagli impianti di domotica ai sistemi di localizzazione, gli “oggetti” connessi alla rete sono sempre più numerosi e aumenta la richiesta di sistemi di controllo a distanza efficaci e sicuri. Vodafone va incontro a questa esigenza con l’offerta Easy Control pensata per i sistemi di controllo che utilizzano una SIM, finalizzata a rendere facili, intuitivi ed economicamente accessibili sia la connessione sia il monitoraggio dei dispositivi.

Come funziona l’offerta Easy Control di Vodafone

Easy Control è l’offerta per allarmi e IoT Vodafone dedicata a tutti coloro che hanno bisogno di una SIM da inserire nei dispositivi smart domestici. La SIM Vodafone compresa nell’offerta può essere utilizzata esclusivamente all’interno di sistemi di allarme, caldaie, device per il monitoraggio o la localizzazione remoti, includendo 200 MB di traffico dati da usare per navigare sulla rete 4G e 50 minuti per fare chiamate vocali verso numeri di rete fissa e mobile nazionali, oltre a 100 SMS ogni mese.

La SIM funziona anche all’estero all’interno dei Paesi dell’Unione Europea e non ha alcuna scadenza, inoltre può essere associata al proprio numero di telefono personale per ricevere SMS di avviso in tempo reale.

I vantaggi generati dall’uso del sistema Easy Control di Vodafone sono numerosi:

è possibile ricevere notifiche in tempo reale tramite SMS sul personale associato, anche se fa capo a un operatore diverso da Vodafone;

la SIM può essere gestita facilmente attraverso la App My Vodafone, per tenere sotto controllo i consumi e i contatori;

il piano tariffario associato all'offerta Easy Control è Vodafone Life Connect, basato su una tariffazione di 29 centesimi al minuto per le chiamate vocali e la possibilità di inviare SMS e MMS a 29 centesimi l'uno. Terminando i 200 MB di dati inclusi nell'offerta mensile, inoltre, si può continuare a navigare al costo di 6 euro per ogni GB.

Offerta SIM per allarmi e IoT a 2 euro al mese

L’offerta Easy Control può essere attivata al costo mensile di 2 euro, beneficiando della spedizione gratuita direttamente a casa e versando un costo di attivazione di 5 euro. Grazie al servizio Smart Pay, inoltre, è possibile pagare l’offerta con carta di credito o con addebito sul conto corrente, liberandosi dal pensiero di effettuare ricariche periodiche.

Attivando l’offerta Easy Control di Vodafone, inoltre, si può anche optare per l’aggiunta del servizio Rete Sicura 2.0 per proteggere i dati personali e ridurre i rischi legati alla navigazione. Una soluzione efficace disponibile al costo mensile di 1,99 euro.

