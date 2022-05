Infatti, queste scarpe sportive sono un vero e proprio passe-partout che si abbina con tutto.

I modelli più trendy sono decisamente le sneakers vintage uomo, perfette da indossare con un outfit casual, per il tempo libero, ma anche per occasioni di lavoro più informali. Sempre più uomini, infatti, preferiscono queste calzature sia per la loro comodità, sia per lo stile e per la versatilità.

Stile e comfort, infatti, sono le parole d’ordine di questa mise, ma come fare l’abbinamento giusto? Scopriamolo insieme.

Sneakers vintage e jeans, un outfit classico, ma mai scontato

Le sneakers vintage, denominate così perché richiamano i modelli del passato sia nel design che nei colori e nelle decorazioni, sono la scarpa perfetta da abbinare insieme a un paio di jeans. Ad esempio, le sneakers vintage da uomo di Diadora offrono tante possibilità per creare degli outfit sempre diversi adatti a ogni occasione, cambiando semplicemente il tipo di pantalone o maglietta, che sia una t-shirt o una felpa.

L’abbinamento delle sneakers vintage da uomo con i jeans sembra scontato, ma basta qualche dettaglio per renderlo più particolare. Per il tempo libero, come un’uscita con gli amici o una gita fuori porta, per l’università e per appuntamenti informali, il classico accoppiamento jeans e maglietta è perfetto con sneakers in tinta unita o a fantasia. I più estrosi, inoltre, possono puntare su modelli di scarpe colorate e con decorazioni più vistose a cui andrà abbinata una t-shirt o una camicia rigorosamente in tinta unita.

Anche la scelta di una cintura particolare nella tonalità o per la presenza di una fibbia e piccoli dettagli è un’ottima idea per dare un tocco di stile alla coppia sneakers vintage da uomo e jeans.

D’estate, poi, al posto della maglietta può essere indossata una camicia di lino, fresca e comoda, magari con collo alla coreana decisamente trendy.

Sneakers vintage e pantaloni chino, perfetti anche per il lavoro

I classici pantaloni modello chino sono quasi sempre presenti nel guardaroba maschile e, grazie all’abbinamento con le sneakers vintage da uomo, si prestano a essere declinati per outfit adatti a diverse occasioni, dunque anche per un look casual da indossare nella quotidianità.

Infatti, indossando le sneakers vintage sotto i chino si potrà dar vita a un abbigliamento adatto anche per incontri e riunioni di lavoro, soprattutto se non si tratta di occasioni troppo formali.

In questo caso, meglio abbinare i pantaloni con delle polo, camicie a manica lunga o con una giacca, magari con una tonalità che riprenda quella delle sneakers. Molto interessanti sono i colori come il bordeaux, il verde salvia e il senape, ad esempio.

In estate, invece, le sneakers vintage da uomo possono essere indossate anche con bermuda al ginocchio e perfino con alcuni costumi: in questo caso, si tratta di un outfit perfetto per serate al mare, aperitivi a bordo piscina o in spiaggia.

Sneakers vintage e felpa, per essere sportivi con stile

In realtà, l’abbinamento di queste scarpe da ginnastica con indumenti in felpa riprende proprio l’origine delle sneakers che erano state pensate, infatti, per essere utilizzate in ambito sportivo.

Oggi, quindi, le sneakers vintage da uomo possono essere indossate con pantaloni in felpa e t-shirt, ma anche con jeans e felpa, sia in versione slim che oversize, per creare degli outfit davvero originali. Eventualmente, si può anche considerare l’abbinamento di pantaloni cargo, felpa con cappuccio e sneakers vintage da uomo sportive.

Si tratta di mise che puntano molto sulla comodità, ma adatte anche a un uomo che non desidera rinunciare all’eleganza.

