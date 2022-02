Cosa sono i supercondensatori?

I supercondensatori vengono utilizzati esclusivamente per la conversione e l’accumulo dell’energia caratterizzati da elevate potenze specifiche ed energie di gran lunga superiori rispetto ai condensatori convenzionali.

I consedensatori tipici arrivano infatti a valori di capacità che rientrano nell’ordine dei mF, i supercondensatori, invece possono arrivare oltre i 5000 farad.

Supercondensatori

A cosa servono i supercondensatori?

Il principale utilizzo dei supercondensatori è quello di accumulare energia potenziale elettrica.

A differenza dagli accumulatori chimici, i supercondensatori presentano il vantaggio di poter essere caricati o scaricati quasi in tempo zero, facendo ciò assicurano sempre un’altissima potenza specifica.

Un’ altro vantaggio è che hanno un numero di cicli di carica/scarica molto più elevato rispetto agli accumulatori tradizionali.

Lo svantaggio che salta prima all’occhio, sempre mettendoli in relazione agli accumulatori chimici, è la bassa energia che riescono ad immagazzinare.

Come funzionano i supercondensatori?

Il funzionamento è differente da quello dei condensatori classici. Nei supercondensatori l’elettrolita forma una connessione conduttiva ionica tra i due elettrodi, a differenza di quelli classici, nei quali esiste uno strato dielettrico che prende il nome di elettrolita.

I supercondensatori vengono polarizzati mediante la differenziazione degli elettroni e attraverso una polarizzazione iniziale degli elettrodi simmetrici.

In seguito alla polarizzazione degli elettrodi si verrà a creare uno strato di ioni con polarità inversa a quella dell’elettrodo stesso. Il doppio strato ionico è analizzabile come una coppia di armature di un condensatore, che data la minima distanza e l’ampia superficie dell’elettrodo darà luogo a una capacità elevatissima.

