La digitalizzazione di tutte le attività umane è un processo in costante evoluzione e viaggia di pari passo con le innovazioni tecnologiche, infatti fino a oggi, tutti i settori del mercato così come nella vita quotidiana, hanno subito dei cambiamenti importanti in ogni loro aspetto: dalla comunicazione interna fra lavoratori e reparti fino ai rapporti con il pubblico e con i clienti, dalla posta ordinaria alla posta elettronica e così via.



Non solo il mondo del lavoro ma anche le attività didattiche, i rapporti sociali e lo shopping hanno cambiato faccia diventando ambienti virtuali. Dalle informazioni giuridiche del codice LEI alla prenotazione online in banche e alla posta, ecco quali sono le nuove rivoluzioni del processo digitale che hanno cambiato il nostro modo di vedere e percepire la realtà.

I Social Network e l’universo virtuale

Sicuramente rappresentano la rivoluzione più innovativa degli ultimi 20 anni e hanno cambiato il modo di vivere degli esseri umani in ogni prospettiva. Dal semplice Like, questi software si sono evoluti (o devoluti, a seconda dei punti di vista) fino a rappresentare un regno virtuale per aziende e imprenditori, anche i Vip e i personaggi famosi. Paradossalmente i Social sono andati ben oltre il semplice utilizzo sociale. Anche per quanto riguarda le notizie, nella maggior parte dei casi, salvo fake news che comunque vengono smascherate nel giro di poche ore, rappresentano il veicolo più veloce per la circolazione delle informazioni in tutto il mondo.

La didattica a distanza e la possibilità di ottimizzare i tempi di studio

La rivoluzione che la tecnologia ha applicato alla didattica è rappresentata non solo dalle lezioni online ma anche dalla possibilità di contattare nel più breve tempo possibile il docente o il tutor, approfondire le lezioni e ottenere un’offerta formativa personalizzata. Studiare meglio, ottimizzando i tempi ed evitare di rimanere imbottigliati nel traffico o dover fare lunghe file, è sicuramente un grande vantaggio per il mondo dell’istruzione.

Marketplace ed eCommerce: lo shopping online

In passato i veicoli per il marketing erano rappresentati da quotidiani e riviste, radio e televisione, anche i cartelloni pubblicitari erano e sono tutt’oggi un ottima strategia pubblicitaria, con la differenza che attualmente non si trovano solo nelle strade ma anche sul Web.



Ogni negozio sta diventando virtuale e per raggiungere il maggior numero di clienti possibili, acquista una sede digitale nei più grandi marketplace, come Amazon o eBay. Attraverso le eCommerce ogni acquirente può trovare quello che desidera, confrontando i prezzi più accessibili in tempi brevissimi, una rivoluzione dello shopping che ha cambiato notevolmente il nostro modo di fare acquisti.

Servizi per i cittadini e software di ultima generazione

Dai codici alfanumerici di tipo LEI, che contengono le informazioni giuridiche per ottenere un’identificazione univoca delle persone, fino alla pubblica amministrazione che è riuscita di fatto a snellire la modulistica cartacea, i nuovi software si presentano particolarmente vantaggiosi per i servizi ai cittadini. Oggi, anche contattare un medico per una ricetta o prenotare una visita specialistica è diventato più semplice grazie alle nuove tecnologie.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO